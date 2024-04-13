فطير الطاسه المشلتت بدون توريق ولا فرن هتعمليها في دقايق

كانت الفطائر بأنواعها المختلفة ركنًا أساسيًا على موائدنا، سواء في المناسبات الخاصة أو كوجبة خفيفة سريعة لكن ماذا لو قلنا لك أن هناك طريقة أسهل وأسرع لتحضير فطيرة شهية دون الحاجة للفرن أو عناء التوريق سنقوم بعمل فطيرة الطاسة المشلتتة، بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، يمكنك الآن تحضير فطيرة طرية ومقرمشة في دقائق معدودة.

مكونات عمل فطيرة الطاسة المشلتتة

فطير الطاسه المشلتت هو وصفة سهلة وسريعة لعمل فطير طري ومقرمش في دقائق قليلة وهذه الوصفة تكفي لصنع حوالي 10 فطائر ويمكنك تعديل كمية المكونات حسب الحاجة.

3 كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدامات ويمكنك استخدام نوع آخر من الدقيق، مثل دقيق القمح الكامل

ربع ملعقة صغيرة ملح

كوب ماء فاتر

50 جرام زبدة

50 جرام سمن

طريقة التحضير

في وعاء كبير، نقوم بخلط الدقيق والملح. ثم نضيف الماء الفاتر تدريجياً مع العجن باليد حتى تتشكل عجينة ناعمة ومتماسكة. نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق. نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق بشكل مستطيل. ندهن العجينة بالزبدة والسمن المذابين. نلف العجينة على شكل رول ونغلق الأطراف. نقسم الرول إلى قطع متساوية. نفرد كل قطعة على شكل مستطيل مرة أخرى. ندهن كل مستطيل بالزبدة والسمن. نلف كل مستطيل على شكل رول ونغلق الأطراف. نضع قطع العجين في صينية ونغطيها ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق. في مقلاة على نار متوسطة، نذوب ملعقة صغيرة من الزبدة والسمن. نضع قطعة من العجين في المقلاة ونفردها قليلاً. نغطي المقلاة ونترك الفطير ينضج لمدة 3-4 دقائق. نقلب الفطير ونتركه ينضج لمدة 3-4 دقائق أخرى حتى يصبح ذهبي اللون. نكرر الخطوات مع باقي قطع العجين.

نصائح لنجاح الوصفة

تأكد من أن العجينة طرية وليست جافة ولا تفرط في دهن العجينة بالزبدة والسمن واستخدم نار متوسطة لتجنب حرق الفطير قم بتغطية المقلاة أثناء التسوية للحصول على فطير طري من الداخل ويمكنك إضافة الحشوات المفضلة لديك مثل الجبن أو العسل أو المربى.