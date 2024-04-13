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الهاتف اللي مجنن الناس كلها.. مواصفات هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G.. اشتريه وابهر الكل!!
يهتم الكثيرون بمعرفة سعر وخصائص هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G، وهو هاتف جديد من شركة شاومي في سلسلة Poco، والتي تتميز بتصميم أنيق ومميز، بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا الهاتف بمواصفات قوية تلبي احتياجات المستخدمين، وبعد من أحدث وأفضل الهواتف التي أطلقتها شركة شاومي في الفترة الأخيرة، كما أنه يأتي بإمكانيات تتناسب مع جميع الاستخدامات.
سعر هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G
وصل سعر جوال شاومي بوكو اكس6 برو الداعم لشبكات الجيل الخامس في عدد من الدول العربية كما يلي:
- يبلغ تكلفة جهاز Xiaomi Poco x6 Pro 5G في المملكة العربية السعودية حوالي 1450 ريال سعودي.
- تبلغ قيمة جهاز شاومي بوكو x6 برو الذي يدعم شبكة الجيل الخامس في جمهورية مصر العربية حوالي ثمانية عشر ألف جنيه مصري.
- يبلغ سعر جهاز Xiaomi Poco x6 Pro 5G في دولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 1,270 درهم إماراتي.
عيوب هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G
تتجلى عيوب هاتف شاومي بوكو إكس ٦ برو ٥ جي من خلال الملامح الآتية:
- إن تصميم الهاتف يأتي بمظهر بلاستيكي يجذب البصمات.
- ينقص الهاتف قدرة التقاط صور البورتريه.
- يعمل مستشعر القرب من خلال السوفت وير.
- يمكن زيادة المساحة التخزينية بتركيب كارت ميموري.
- لا يدعم الهاتف مدخل سماعات الأذن 3.5 ملم.
مميزات Xiaomi Poco X6 Pro 5G
يتميزهاتف شاومي بوكو إكس ٦ برو ٥ جى بمميزات عديدة منها:
- يوفر المعالج أداء قوياً وفعالاً عند العمل عليه، سواء كان ذلك في إجراء الأعمال اليومية أو في تشغيل الألعاب، إذ يعد من بين أفضل المعالجات التي تتواجد ضمن هذه الفئة السعرية للهواتف الذكية.
- شاشة AMOLED ذات ألوان مذهلة ودقة رائعة بمقدار 1.5K، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، كما تضمن وضوحاً استثنائياً حتى تحت ضوء الشمس القوي، وتتمتع بحدود هامشية للغاية.
- تدوم البطارية لمدة طويلة وتدعم الشحن الفوري بقدرة 67 واط.
- تقدم السماعات الخارجية تجربة استماع محسنة من خلال توفير صوت ستيريو، لتستمتع بجودة صوت أكثر ثراءً.