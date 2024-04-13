الهاتف اللي مجنن الناس كلها.. مواصفات هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G.. اشتريه وابهر الكل!!

يهتم الكثيرون بمعرفة سعر وخصائص هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G، وهو هاتف جديد من شركة شاومي في سلسلة Poco، والتي تتميز بتصميم أنيق ومميز، بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا الهاتف بمواصفات قوية تلبي احتياجات المستخدمين، وبعد من أحدث وأفضل الهواتف التي أطلقتها شركة شاومي في الفترة الأخيرة، كما أنه يأتي بإمكانيات تتناسب مع جميع الاستخدامات.

سعر هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G

وصل سعر جوال شاومي بوكو اكس6 برو الداعم لشبكات الجيل الخامس في عدد من الدول العربية كما يلي:

يبلغ تكلفة جهاز Xiaomi Poco x6 Pro 5G في المملكة العربية السعودية حوالي 1450 ريال سعودي.

تبلغ قيمة جهاز شاومي بوكو x6 برو الذي يدعم شبكة الجيل الخامس في جمهورية مصر العربية حوالي ثمانية عشر ألف جنيه مصري.

يبلغ سعر جهاز Xiaomi Poco x6 Pro 5G في دولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 1,270 درهم إماراتي.

عيوب هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G

تتجلى عيوب هاتف شاومي بوكو إكس ٦ برو ٥ جي من خلال الملامح الآتية:

إن تصميم الهاتف يأتي بمظهر بلاستيكي يجذب البصمات.

ينقص الهاتف قدرة التقاط صور البورتريه.

يعمل مستشعر القرب من خلال السوفت وير.

يمكن زيادة المساحة التخزينية بتركيب كارت ميموري.

لا يدعم الهاتف مدخل سماعات الأذن 3.5 ملم.

مميزات Xiaomi Poco X6 Pro 5G

يتميزهاتف شاومي بوكو إكس ٦ برو ٥ جى بمميزات عديدة منها: