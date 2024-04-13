سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق 2024 بزيادة من وزارة المالية.. اخبار حلوة

سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق الذي أصدرته وزارة المالية بالعراق بحيث يتم زيادة الرواتب للموظفين بحيث تصل نسبة زيادة الرواتب الى 50‎%‎ وقد تم تحديد تلك الزيادة بناء على الدرجة الوظيفية والمؤهل التعليمي الذي يتم من خلاله منح تلك الزيادة للموظفين الحصول عليها من خلال الأموال التي يتم توفيرها كزيادة في الرواتب المقرر صرفها بالزيادة الجديدة.

سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق

سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق الذي أعلنت عنه وزارة المالية بالعراق وبناء على ذلك فقد. أصبح الحد الأدنى لراتب الموظف 600 ألف دينار، بحيث جاءت تلك الزيادة من أجل تحسين الظروف المعيشية وزيادة الرواتب، كما أن الإعلان عن الزيادة بناء على الدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف وبناء عليها يتم تحديد زيادة الرواتب والمؤهل العلمي الخاص به، كما يتم صرف تام الزيادات في العام الجاري على رواتب الموظفين بحسب الدرجة الوظيفية للعاملين.

قيمة رواتب الموظفين

يمكن معرفة سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق الذي يخضع للدرجة الوظيفية الخاصة بكل موظف التي تم بناء عليها تحديد سلم الرواتب الذي يحصلون عليه الموظفين وتحديد نسبة الراتب والمبلغ الذي يحصل عليه بعد الزيادة بناء على المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية، وجاء سلم الرواتب كالتالي: