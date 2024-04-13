لولو صارت شرطية.. تردد قناة وناسه للاطفال الجديد 2024 بجودة عالية.. نزلها ودلع عيالك !!

وناسة هي إحدى القنوات التلفزيونية الشهيرة التي تستهدف الأطفال وتقدم مجموعة كبيرة من البرامج المخصصة لهم، ويمكن لجميع الأعمار الصغيرة الاستمتاع بمحتوى ترفيهي متنوع من خلال تنزيل القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، كما تهتم القناة أيضًا بتوفير المعلومات والتعليم للأطفال؛ مما يساعدهم على النمو بشكل صحيح، لذلك نحرص على توفير تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات، بالترددات التالية:

تردد القناة: 11470.

استقطاب القناة: عمودي / رأسي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة على العرب سات

يمكن لمتابعي قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات تحميل القناة الآن، باستخدام التردد الجديد؛ لضمان جودة عالية للمشاهدة، وذلك من خلال المعلومات التالية:

تردد القناة: 11270.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة القناة: HD.

أغاني قناة وناسة wanasah tv

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب الأطفال من حيث العناصر الترفيهية، والتعليمية، والتثقيفية، وأحد الأنواع الأكثر شعبية بين الأطفال والكبار هي فقرة الأغاني، لذا سنعرض لكم أفضل الأغاني التي تعرض على القناة، وهي:

أغنية هالصيصان.

أغنية وين عينك.

لولو وماما.

أغنية بيب بيب.

لولو الشطور.

أغنية حرامي سرق لولو.

أغنية يا شرطة حرامي.

ومن الجدير بالذكر، أن قناة وناسة الفضائية تقدم فقرة غنائية تستمر لمدة 40 دقيقة، والتي تعرض أغاني متتالية للأطفال لأغراض الترفيه والتسلية، وتقدم الفقرة أيضا معلومات مفيدة خلال العرض، وتُذاع تلك الأغاني على مدار اليوم للأطفال.

مميزات قناة وناسة بيبي

تتميز قناة وناسة الخاصة بالأطفال بالعديد من الخصائص، التي تميزها عن غيرها من القنوات، وتتضمن هذه الخصائص الآتي: