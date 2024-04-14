خبر يفرح الكل.. تعرف على مواعيد صرف المرتبات بالزيادة لشهر أبريل ومايو 2024

ينتظر العديد من العاملين بتشوق تاريخ استلام رواتبهم لشهر أبريل 2024 والتي ستشهد تحسينًا في مستواها بعد أن تقرر رفعها، إثر التنفيذ الفعلي للزيادات المعلن عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من الإجراءات المتخذة للرعاية الإجتماعية الخاصة، والتي بدأ تفعيلها منذ شهر مارس لعام 2024.

موعد صرف مرتبات أبريل 2024

صرحت وزارة المالية بميعاد إعطاء أجور شهر أبريل لسنة 2024 لجميع الموظفين العاملين بالوزارات والمؤسسات والمنظمات الخاضعة للدولة، وأوضحت الوزارة خلال إعلانها أنه قد تم وضع جدول زمني يخصص فيه خمسة أيام من كل شهر لتوزيع الرواتب والمستحقات المماثلة للموظفين، بالإضافة إلى تخصيص ثلاثة أيام في كل شهر تسوية متأخرات ومستحقات العاملين التي لم تصرف في مواعيدها، وتم تحديد مواعيد صرف رواتب شهر أبريل لعام 2024 لموظفي القطاع الحكومي لتبدأ من يوم الحادي والعشرين من الشهر المذكور، كما سيتم دفع الرواتب المستحقة الخاصة بأيام الرابع والسابع والثامن من أبريل في ذلك الشهر، وستكون الأموال متاحة للعاملين عبر أجهزة الصرف الآلي وذلك حسب جدول الأوقات الموضوع من قبل النظام المالي الإلكتروني الخاص بالدولة، وحثت وزارة العمل الموظفين في القطاعات الإدارية على تجنب الازدحام أمام أجهزة الصراف الآلي، مؤكدة أن الرواتب ستكون متوفرة للسحب في أي وقت بدءًا من تاريخ إصدار الأموال المقرر لكل قطاع إداري.

جدول صرف مرتبات أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

سيتم توزيع رواتب شهر أبريل لعام 2024 المشمولة بالزيادة الجديدة، في يوم الأحد الموافق للواحد والعشرين من الشهر الحالي، وسوف يتم الصرف على مدار خمسة أيام بالترتيب المحدد المذكور أدناه: