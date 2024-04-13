حقيقة مد أجازة عيد الفطر 2024 للطلاب ووزارة التربية والتعليم تعلن موعد عودة الدراسة

حصل جميع الطلاب والمعلمين خلال الفترة الماضية على أجازة عيد الفطر 2024 والتي استمرت منذ يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري، وكانت قد انتشرت بعض الأخبار التي تفيد بأن وزارة التربية والتعليم قررت مد الإجازة وتأجيل العودة إلى المدارس وهو ما جعل جميع الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون عن حقيقة تلك الأخبار، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالتوضيح والإعلان عن الموعد الرسمي لاستئناف الدراسة من جديد خاصة مع اقتراب العام الدراسي على الانتهاء وبدء امتحانات نهاية العام في جميع المراحل التعليمية.

حقيقة مد أجازة عيد الفطر 2024 للطلاب والمعلمين

وفور انتشار تلك الأخبار وتداولها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قامت الوزارة بنفي جميع تلك الشائعات مؤكدة على أنها ليس لها أي أساس من الصحة وأن عودة الطلاب للمدارس سوف يكون في الموعد الذي تم تحديده وهو يوم الاثنين الموافق 15 أبريل، وذلك للاستعداد لامتحانات نهاية العام والتي لم يتبقى عليها الكثير، كما ناشدت الوزارة جميع الطلاب وأولياء الأمور ضرورة تحري الدقة في أي أخبار يتم تداولها وعدم السير وراء الشائعات، وأن أي تعديل في المواعيد المعلنة يتم الإعلان عنها من خلال الصفحات الرسمية للوزارة.

مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي

وقد أعلنت الوزارة بأن امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي سوف تبدأ بعد انتهاء أجازة عيد الفطر مباشرة، وذلك في جميع مدارس الجمهورية، على أن تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية لصفوف النقل والشهادة في يوم السبت الموافق 4 مايو وتستمر حتى يوم 23 من الشهر ذاته، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في يوم 25 مايو حتى 6 يونيو.