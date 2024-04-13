تــوا التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية social.gov.tn

قامت الحكومه التونسيه بتوضيح كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024، حيث يتم منح هذا المال للاسر الاكثر احتياجا داخل الدولة من اجل المساعده في تلبية احتياجاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، ولمعرفة رابط التسجيل في المنحة والشروط اللازمة للتسجيل فيها يمكن متابعة السطور القليله القادمه.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونسي

قامت حكومة تونس بوضع عدد من الشروط الواجب توافرها كي يتم التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وقد جاءت الشروط كالتالي:

يجب أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم أقل من 180 دينار.

ضرورة ان يكون الشخص المتقدم تونسي الجنسيه.

يشترط عدم امتلاك الشخص المتقدم للوظيفة ثابتة.

يجب على الشخص المتقدم للمنحة الإقامة الدائمة في تونس.

زيادة منحه 300 دينار تونس 2024

يتساءل الكثير من المواطنين في تونس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة زيادة منحة 300 دينار تونسي ولكن قد صرحت الجهات المسؤولة بالتالي:

انه سوف يتم صرف المنحة بعد أن قامت بالتوقف لفترة ولكن سوف تكون داخل الحدود التونسية.

اوضحت ايضا انه يوجد مشاورات حول قيمة المنحة ولكن لم يتم اصدار قرار رسمي اكيد بذلك.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

حددت حكومة تونس مجموعة من الخطوات اللازم اتباعها كي يتم التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وقد جاءت الخطوات كما هو التالي: