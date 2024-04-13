عبر منصة نفاذ.. طريقة الحصول على سلفة في السعودية لعام 1445
يبدي كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية تطلعهم للحصول على قرض عبر منصة نفاذ، قصد استعماله في تسوية بعض الأمور المالية كبدء مشروع جديد أو تنفيذ تعاملات شرائية وما إلى ذلك، ومع هذا، يتطلب الأمر استيفاء بعض الشروط الأساسية.
مزايا تمويل سلفة
بالرغم من كثرة المتطلبات اللازمة لإقراض المال بشكل سريع، إلا أن تمويل “سلفة” يتسم بكونه يوافق تماماً على الأحكام الإسلامية كذلك، تعد منصة “سلفة” من المنصات المقرة بشكل رسمي من قبل البنك المركزي السعودي، ما يجعلها موثوقة لجميع المواطنين الذين يسعون للحصول على خدمة تمويل، بالإضافة إلى ذلك، تقدم المنصة خيارات تسديد متنوعة ومرتبة بطريقة يمكن للمستخدم أن ينظمها بما يتناسب مع قدرته على تسديد الأقساط الشهرية للديون.
طريقة التقديم للحصول على المساعدة المالية من خلال منصة سلفة خلال العام 1445
أعلنت منصة سلفة عن خطوات التقديم المُسهلة للحصول على قرض سلفة عن طريق الدخول إلى الرابط الخاص بمنصة سلفة 1445 الذي يهدف لتوفير التمويل الشخصي الطارئ دون ضرورة تحويل الراتب، ويتم هذا عبر اتباع سلسلة من الخطوات المحددة التالية:
- يمكنك زيارة موقع سلفة الإلكتروني من خلال الرابط المخصص لمنصة سلفة للتقدم بطلب للحصول على قرض شخصي سريع بدون الضرورة لتغيير كيفية استلام راتبك.
- بعد ذلك، يجري الضغط على خيار طلب التمويل.
- يتم النقر على خيار طلب التمويل في الحال.
- سيتضح للشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على قرض عدد ١٤٤٥ صفحة مُجددة بهذه الطريقة.
- يتم إدخال الرقم الخاص ببطاقة التعريف.
- يتبع ذلك إدخال المستخدم لرقم هاتفه.
- يلزم إدخال رمز سري مناسب.
- بعد ذلك، يجب الضغط على خيار الموافقة على الشروط والأحكام.
- بعدها، يتم تحديد القيمة النقدية الضرورية للدعم المالي وآلية التسديد الملائمة لها.
- سيُطلب من المستخدم لاحقًا تقديم جملة من البيانات الشخصية بكل دقة.
- في النهاية، بمجرد الضغط على زر التسجيل يحدث تحويل النقود فورًا إلى الحساب الشخصي.