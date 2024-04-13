“وينك يالولو” نزل الان تردد قناة وناسة لمشاهدة اجمل اغاني الاطفال الحصرية2024

تشتهر قناة وناسة وتعد من أبرز القنوات في مصر والوطن العربي لعرض الرسوم المتحركة والمحتوى الترفيهي بشكل عام، بشعبيتها الكبيرة بين الأطفال نظرًا للمحتوى الجذاب الذي تقدمه، وتتميز القناة بأنها لا تقدم فحسب التسلية بل تعتبر مصدرًا مفيدًا للأطفال، حيث يستفيدون من مشاهدة البرامج التعليمية والترفيهية المتميزة في آن واحد، ولهذا السبب بعدما واجهت القناة بعض المشكلات في البث، قامت إدارتها بتغيير التردد للابتعاد عن أي مشاكل قد تحدث وتؤدي إلى إزعاج الصغار أثناء المتابعة.

تردد قناة وناسة للأطفال

نظرًا للإقبال الواسع على قناة وناسة، تساءل الكثير من مشاهدي القناة عما هو ترددها، وهذه القناة معروفة بتقديمها لتشكيلة واسعة من الأغاني العربية الموجهة للأطفال، ومن ضمنها أغنية “وينك يا لولو” وأغنية “أنا لولو الشطورة”، ويمكنك العثور على ترددها بمتابعة المعلومات الواردة في الفقرات التالية:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة وناسة 11470.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الاستقطاب عمودي.

جودة القناة HD.

تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات

تردد قناة وناسة 11270.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب عمودي.

جودة القناة HD.

كيفية تنزيل قناة وناسة للأطفال عبر جهاز الاستقبال الخاص بك؟

يمكن لك تعديل إعدادات جهاز الريسيفر للوصول إلى قناة وناسة من خلال مجموعة من الإجراءات البسيطة، وهي كالآتي: