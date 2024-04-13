خلي بالك لتروح وترجع.. تعرف على موعد عودة عمل البنوك 2024 في مصر بعد عيد الفطر.. اعمل حسابك عشان مترحشي على الفاضي!!

يبحث العديد من الأشخاص على متى تستأنف البنوك نشاطها في العام 2024، إثر انقضاء فترة راحة عيد الفطر، ويتطلع الكثير من الأفراد للتعرف على تاريخ استئناف الخدمات المصرفية بعد الاستمتاع بعطلة عيد الفطر السعيد للعام 2024، والتي حدد البنك المركزي مدتها بستة أيام متواصلة، حيث استقبلت العملاء بدءاً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وتواصلت في تقديم خدماتها حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

تحديد موعد استئناف البنوك لأعمالها بعد انقضاء إجازة عيد الفطر لعام 2024

ستعاود المصارف فتح أبوابها للعمل يوم الإثنين القادم، الموافق الخامس عشر من إبريل لعام 2024، إثر انقضاء فترة العطلة، ومن المقرر أن يكون هذا اليوم هو اليوم الأول للدوام لجميع الموظفين في الدولة، تبدأ ساعات العمل الرسمية في البنوك من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، أما بالنسبة للمواطنين فتكون من التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر، ويستعد المصريون للاحتفاء بعيد الفطر السعيد في الأسبوع الحالي، وذلك بعد اختتام شهر رمضان المعظم لعام 2024، يشتهر عيد الفطر في مصر بفعالياته الاجتماعية وطقوس الاحتفال المتنوعة، التي تشمل أداء الزيارات المتبادلة والتنزه في الحدائق العامة، ورحلات إلى المناطق الساحلية ووجهات التسلية المختلفة.

موعد اجازة شم النسيم في مصر 2024

شدد المركز الوطني لعلوم الفضاء والأرض على أن تاريخ عطلة عيد شم النسيم للعام 2024 سوف يحدد في يوم الاثنين الواقع في السادس من شهر مايو القادم، هذا اليوم يأتي بعد يوم واحد من إجازة الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المبارك، ونتيجة لذلك، ستتاح فرصة الاستمتاع بخمسة أيام متصلة من العطلة الموضح أدناه: