“ريلمي وهاتف الأحلام” الكشف عن هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6 SE رسميًا في الصين

منذ أكثر من عام، بدأت شركة ريلمي في الكشف عن سلسلة هواتف GT Neo 5 في السوق الصيني، والتي وصلت إلى السوق المصري مع ضمان دولي، واليوم قامت شركة ريلمي بالكشفت رسميا عن أول هاتف من السلسلة الجديدة وهو هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6 SE والمقرر طرحه في الصين، والذي يأتي بمعالج من كوالكوم في الفئة المتوسطة، تعرف في الفقرات التالية عن كافة التفاصيل الخاصة بهاتف Realme GT Neo 6 SE الجديد.

مواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6 SE

إليك بعض المواصفات لهاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6 SE:

– يزن 191 جرامًا ويأتي بأبعاد 162×75.1×8.7 مم.

– يتميز بخامات خارجية من الزجاج وإطار من البلاستيك.

– يدعم تركيب شريحتي اتصال 5G ولا يدعم تركيب بطاقة ذاكرة إضافية.

– يحتوي على شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة ودقة 1264×2780 بكسل وجودة 1.5K، كما تتميز الشاشة بكثافة بكسلات 450 بكسل لكل بوصة وسطوع يصل إلى 6000 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز ودعم HDR.

– يعمل بمعالج كوالكوم سناب دراجون 7+ جين 3 ثماني النواة، بالإضافة الى ذلك يتضمن المعالج النواة الأقوى من نوع Cortex A715 بتردد 2.8 جيجا هرتز ودقة تصنيع 4 نانومتر، ويتمتع المعالج الرسومي بتقنية Adreno 732.

– يعمل بواجهة Realme UI 5.0 التي تستند إلى نظام Android 14.

– يتوفر بخيارات تخزين 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، أو 12 جيجابايت من RAM، أو 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت من RAM.

مميزات رامات وكاميرا هاتف ريلمى الجديد Realme GT Neo 6 SE

– تعتبر الرامات من نوع LPDDR5X والذاكرة من نوع UFS 4.0.

– يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.45 ومستشعر سوني IMX615، وتدعم تصوير فيديو بجودة 2160p@30fps.

– يتميز بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.88 ومستشعر سوني IMX882، وتحتوي الكاميرا الثانوية على دقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 ومستشعر سوني IMX355، وتخصص للتصوير بزاوية واسعة.

– تتضمن الكاميرات الخلفية فلاش LED مزدوج.

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كل ما تريد معرفته من مميزات هاتف Realme GT Neo 6 SE

– لا يدعم الهاتف منفذ سماعات الصوت بصيغة 3.5 ملم، ولكنه يدعم سماعات الصوت الخارجية من نوع ستيريو.

– يدعم الهاتف خاصية NFC ومستشعر IR Blaster.

– يحتوي على مستشعر بصمة الإصبع المدمج أسفل الشاشة.

– يدعم الهاتف فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه.