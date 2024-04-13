بشكل رسمي.. هيئة المعاشات دبي تحدد سن التقاعد في الإمارات

أصدرت سلطة المعاشات التقاعدية إعلاناً بخصوص زيادة سن الاستيداع بالنسبة للمغتربين، تهدف هذه الهيئة إلى ضمان حماية العمال المواطنين والمقيمين على حد سواء في جميع الأقسام العامة والخاصة من الأخطار المحتملة مثل إصابات العمل، الإعاقة، كبر السن أو حتى الموت، هذا بالإضافة إلى توفير مكافأة خدمة نهائية للأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالاستحقاق للمعاش التقاعدي.

المعاشات التقاعدية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة

لو كنت من مواطني دولة الإمارات، فإنه يتوجب عليك أنت ومشغلك المساهمة في خطة التقاعد الخاصة بكم، وتُعد الاشتراكات في نظام التقاعد إجبارية لضمان توفير الأشخاص ادخارات بصورة منظمة استعدادًا للمعاش التقاعدي، ويشمل هذا مشغِّل العمل في كل من القطاع الخاص والحكومي:

صاحب العمل في القطاع الخاص:

تساهم بنسبة 5 %

يساهم صاحب العمل بنسبة 12.5 %

صاحب العمل في القطاع العام:

تساهم بنسبة 5 %

يساهم صاحب العمل بنسبة 15 %

إقامة الوافدين المتقاعدين

يحق للمتقاعدين الأجانب الذين تجاوزوا 55 عاما الحصول على تأشيرة إقامة لخمس سنوات تمكنهم من الإقامة والحياة في دولة الإمارات، كما يجب على المتقاعد الراغب في الحصول على هذه التأشيرة أن يلبي الشروط الآتية: