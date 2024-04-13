فرحي اولادك وحمليها.. استقبل الان تردد طيور الجنة 2024لمتابعة اغاني الاطفال المفيدة

ننشر إليكم إعلان تردد قناة طيور الجنة المحدث لعام 2024 المتاح عبر كافة الأقمار، إذ تأتي هذه القناة في صدارة المنصات المخصصة للتسلية وإمتاع المتابعين في فترات الفسحة الخاصة بهم، وتشتهر “طيور الجنة” ببرامجها التربوية النوعية التي تضمنت سمات عالية الجودة، وهو ما ولد الإعجاب والاحترام من جمهورها الواسع، وقد اكتسبت القناة سمعتها وتفردها منذ نشأتها قبل سنوات عديدة، لهذه الأسباب يجد قسم من المتابعين حرصًا كبيرًا على معرفة التردد الجديد للقناة على الأقمار الصناعية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تحرص الكثير من الأمهات على الحصول على التردد الجديد لقناة طيور الجنة لعام 2024 للأقمار الصناعية كافة، لكي يتسنى لأطفالهن الإستمتاع بمشاهدتها، نظرًا لأن القناة توفر محتوى مخصص لتنمية وتحفيز القدرات العقلية للناشئين، وإليكم الترددات الأحدث لقناة طيور الجنة:

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

تردد القناة: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

تردد القناة: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

كيفية تثبيت تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يمكن تعديل تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بكم بمتابعة الخطوات التالية: