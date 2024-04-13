ماما جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنه الجديد 2024 بجودة ممتازة.. دلع عيالك ونزلها بسرعه!!

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أكثر القنوات شهرة ومحبة بين الأشخاص من جميع الأعمار في العالم العربي، إذ حظيت بشعبية كبيرة واستحسان واسع النطاق من الأفراد الكبار والصغار، وتمتاز هذه القناة بتقديمها للمحتوى التعليمي والثقافي إلى جانب المحتوى الترفيهي والتساوي، يُشار إلى أن هذه القناة حازت على ثقة العائلات التي حرصت على تشجيع أبنائهم لمتابعتها.

تردد قناة طيور الجنة

في الآونة الأخيرة، شهدت قناة طيور الجنة ارتفاعاً في عمليات الاستعلام عنها، مما أدى إلى زيادة البحث عليها، نظرًا لكونها من القنوات المميزة التي يقبل على مشاهدتها الأطفال بكثرة ولا يستطيعون الاستغناء عن متابعة برامجها وأغانيها وأناشيدها في الوقت الراهن، وفي النصوص التي تتبع:

تردد طيور الجنة: 11274

القمر الصناعي لطيور الجنة: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز للقناة: 27500

إرشادات لضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد على الجهاز الخاص بك

يمكن معرفة كيفية تحميل قناة طيور الجنة الموجهة للصغار على أجهزتكم بكل يسر ووضوح، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة الخطوات المبينة أدناه:

ينبغي في البداية الضغط على زر القائمة المُشار إليه على جهاز التحكم عن بعد.

ثانيا يجب الضغط فوق الإعدادات.

ثالثاً، ستتاح أمامك مجموعة من الإختيارات على الشاشة، اختر وانقر على الزر الخاص بالتثبيت.

ثم اضغط على رمز تحميل القناة بشكل يدوي.

قم بإدخال تردد القناة الجديد في الخانة المخصصة لذلك، ثم اكتب البيانات الأخرى والتي تشمل معدل الترميز، والاستقطاب، ومعامل تصحيح الأخطاء.

الاسم الجديد لقناة طيور الجنة

أصبح اسم قناة “طيور الجنة” الجديد هو “بيك بي بيك”، وقد أعلن عن إطلاقها على منصة اليوتيوب بين قائمة القنوات المصممة خصيصًا للأطفال، الجدير بالإشارة أن هذه القناة تخاطب بشكلٍ خاص الجمهور التركي الناطق باللغة التركية، وتقدم لهم تشكيلة من الأغاني والمحتوى الترفيهي والتعليمي الذي أنتجته “طيور الجنة” لتلبية اهتمامات الصغار.