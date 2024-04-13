“محدش هيعرف يغش” وزارة التربية والتعليم تعلن إجراءات جديدة لمنع الغش قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مجموعة من الإجراءات الجديدة قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 وذلك مع اقتراب العام الدراسي على الانتهاء، وذلك في خطوة من الوزارة لمواجهة الغش الإلكتروني والذي عملت الوزارة على مواجهته بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، وذلك لتحقيق العدالة والشفافية بين جميع الطلاب وأن يحصل كل طالب على حقه الكامل من الدرجات وفقا لأداءه بفترة الامتحانات في تلك المرحلة التي تعد أهم مرحلة في التعليم المصري وهي ما تحدد الكلية التي يلتحق بها الطالب خلال فترة التعليم الجامعي.

وزارة التربية والتعليم تعلن إجراءات جديدة قبل امتحانات الثانوية العامة

وتعد امتحانات الثانوية العامة أكثر ما يهم الوزارة في الوقت الحالي خاصة مع اقتراب العام الدراسي على الانتهاء، وذلك بناءا على توجيها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي أمر بتشكل لجنة من أجل بحث كافة الخطط التي تحفظ حقوق جميع الطلاب خلال فترة امتحانات الثانوية العامة والتي سوف تبدأ يوم 10 يونيو 2024 بجميع محافظات الجمهورية، حيث أعلنت الوزارة بأنها قامت باتخاذ عدد من الإجراءات التي سوف تمنع تماما أي عملية غش خلال فترة الامتحانات، مع التأكيد على أنه لن يتم التهاون مع أي طالب يخرق تلك الإجراءات وذلك حفاظا على سير العملية التعليمية بأفضل شكل.

الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

ومن جانبها ناشدت وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب ضرورة الاستعداد بشكل جيد للامتحانات النهاية، وذلك من خلال مذاكرة جميع المقررات الدراسية الخاصة بهم، كما طالب الجميع بعدم الانصياع وراء أي شائعات قد تصدر خلال فترة الامتحانات من تسريب الامتحان أو غيره، حيث قامت الوزارة بكافة الإجراءات التي سوف تمنع تماما أي نوع من أنواع التسريبات.