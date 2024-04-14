شروط صرف منحة الزواج من التأمينات| وكيفية التسجيل فيها

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية تقديم للحصول على منحة الزواج للمستفيدات من معاش أفراد العائلة المشترك المُتوفّى، وذلك وفقًا للشروط المحددة في نظام التأمينات، وأوضحت أيضًا كيفية التقديم لصرفها للفئات المستحقة والمشمولة بقرار الصرف.

منحة الزواج من التأمينات

أوضحت التأمينات الإجتماعية عبر حسابها الرسمي لمنصة “إكس” عن شروط صرف منحة الزواج للوريثة الذي ستقبل على الزواج، وأكدت أنه يتم صرف منحة الزواج لكل مستفيدة مرة واحدة، ويجب أن تكون المستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المُتوفّى، ويجب تسجيل الزواج في الجهات المختصة، مشددة في الوقت ذاته أنه سيتم وقف المعاش، ثم يصرف منحة زواج بقيمة 18 شهرًا من نصيب المستفيدة تلقائيًا دون أن يتم تقديم طلب.

حياك الله،

تصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام

التأمينات وذلك بعد تسجيلها الزواج لدى الجهة المختصة ويتم ايقاف المعاش ويصرف لها

منحة زواج قدرها (18) شهر من نصيبها بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب.

نسعد بخدمتكم — العناية بالعملاء (@GosiCare) April 12, 2024

شروط صرف منحة الزواج

حددت التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية عدة شروط للحصول على منحة الزواج وهي كالتالي:

أن تكون المستفيدة المورثة مشترك في نظام التأمينات الإجتماعية للحصول على منحة الزواج.

يتم تسجيل الزواج في الجهات المختصة بالحكومة.

يتم صرف منحة الزواج مرة واحدة تلقائيًا دون أن تقوم الوريثة بتقديم طلب، مع العلم أنه يتم إيقاف المعاش الخاص بها.

في حالة تم طلاق أو ترملت المرأة يتم صرف معاش التأمينات الإجتماعية لها لأنها يتم إدراجها مرة أخري في قائمة المستحقات.

خطوات التسجيل في منحة الزواج

تقدم المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية منحة الزواج من خلال البوابة الإلكترونية التابعة إلى لـ المؤسسة العامة للتأمينات، ثم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على التأمينات الإجتماعية.

اختيار من القائمة “منحة الزواج”.

تعبئة المعلومات المطلوبة على الموقع من الخانات المخصصة لها.

إرفاق كل من رقم الهوية الوطنية وشهادة الزواج.

اضغط على تقديم الطلب.

وبذلك تكون قد قمت بالتقديم للحصول على صرف منحة الزواج من المؤسسة العامة للتأمينات أو يمكنك زيارة أقرب فرع للتأمينات لديك.