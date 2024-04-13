خلي العيال تفرح وتزقطط في العيد.. تردد قناة كراميش للاطفال بجودة عالية 2024.. نزلها ودلع العيال!!

ظهر مؤخرًا تردد جديد لقناة كراميش لعام 2024 بصيغة Hd عبر قمر النايل سات، حيث تُعرف هذه القناة بأنها تخصصت في تقديم مجموعة متنوعة من أفلام الأنيميشن للصغار وعرضت كذلك عددًا من الأغاني التي تناسب الأطفال، نجحت القناة في جذب جمهور كبير وحققت شعبية واسعة النطاق، بالإضافة إلى تحقيق نسب مشاهدة عالية وفي ازدياد مستمر بفضل محتواها الجذاب والمميز والهادف للصغار.

التردد الجديد لقناة كراميش

التردد الجديد لهذه القناة مع شرح طريقة تحميلها على التلفاز عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

القمر الخاص بالقناة هو: نايل سات

بينما يكون التردد: 11430.

عامل تصويب الأخطاء: 5/6.

الاستقطاب H.

نسبة الترميز: 27500.

ما هي قناة كراميش

قناة متخصصة في عرض مجموعة متنوعة من الأفلام الموجهة للصغار، بالإضافة إلى العديد من العروض المفضلة لديهم، تتميز هذه القناة بمحتواها الموجه والملائم لكل الأعمار الصغيرة، وهذا ما أهّلها لنيل شعبية واسعة و متنامية بين الجماهير، خصوصًا بعد مرور فترة قصيرة على إطلاقها لم تزد عن بضعة أشهر.

مميزات المحتوى الذي تقدمه قناة كراميش

اشتهرت هذه القناة بتقديمها لمحتوى رائع وموجه خصيصاً للأطفال، مما أدى إلى أن تصبح كل عائلة حريصة على تنزيل هذه القناة على جهاز التلفاز المنزلي لتمكين أبنائهم من الاستمتاع بالمشاهدة دون أي هواجس من الوالدين حول المادة الإعلامية التي تعرضها القناة، ولهذه الأسباب، استطاعت القناة أن تجذب شعبية كبيرة في وقت قصير، بفضل محتواها الراقي والملائم لجميع الأطفال في الأسر المختلفة، الأمر الذي جعل الأسر تثق بسرعة في القناة وتطمئن على أبنائها أثناء متابعتهم لها، بسبب الثقة في نوعية المواد التي تقدمها.