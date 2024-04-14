تردد القنوات
“استقبل الآن” تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل والعرب سات بإشارة قوية
يبحث العديد من أولياء الأمور عن تردد قناة كراميش الجديد 2024، وذلك من أجل ضبطها على جهاز التليفزيون الخاص بهم، والجدير بالذكر أن قناة كراميش توفر فرصة مشاهدة مميزة جداً تجعل الأطفال يجلسون أمامها لساعات طويلة جداً، ولمتابعة محتواها الترفيهي بجودة عالية الدقة، تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.
تردد قناة كراميش
تمكنت تردد قناة كراميش من عرض جميع أنواع الأناشيد الترفيهية والتعليمية، لذا يلجئ كل أب وأم لتحميلها من أجل توفير للطفل مشاهدة مفيدة وآمنة، ويمكن استقبال هذه القناة على النايل سات والعرب سات، وبالنسبه لمعلوماتهم تتمثل في النقاط التالية:
أولاً تردد القناة على النايل سات
- التردد: 11430.
- الاستقطاب: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز: 27500.
ثانياً تردد القناة على العرب سات
- التردد: 11390.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- جودة القناة: HD.
خطوات ضبط قناة كراميش
لإستقبال قناة كراميش بجودة عالية خالية من أي تشويش في الصوت أو الصورة يرجي اتباع الخطوات البسيطة التالية:
- استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الريسيفر.
- النقر على زر إعدادات القنوات.
- اختيار الأمر تركيب أو تثبيت.
- من القائمة اختر أيقونة التثبيت اليدوي.
- اختيار اسم القمر الصناعي المراد استقبال القناة عليه سواء كان النايل سات أو العرب سات.
- إدخال جميع بيانات التردد بطريقة صحيحة في المكان المخصص لها والتي تتمثل في التردد وإتجاه الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- النفر على أيقونة بحث.
- انتظار بضع ثواني حتى يتم الإنتهاء من عملية التحميل.
- الآن قم بالنقر على أيقونة حفظ لتثبيت القناة.