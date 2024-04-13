“بعد التعديل” سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق بعد الزيادة الأخيرة والاستعلام عنها عبر mof.gov.iq

قامت وزارة المالية بدولة العراق بالإعلان عن سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق حيث أنه قد تم إضاقة حوافز إضافية للرواتب وذلك لتحسين الأوضاع الاقتصادية للأشخاص والمساعدة على الظروف المعيشية في ظل غلاء الأسعار، كما أشارت الوزارة إلى أن نسب الزيادة تتباين من درجة وظيفية لأخرى على حسب الفئة المنتمي لها العامل، وتتراوح الزيادات بين 10% إلى 30% من قيمة الراتب الأساسي، وبهذا تضمن حكومة العراق تعزيز الوضع المالي لكافة الموظفين وبعد انطلاق هذا الإعلان قام العديد من الموظفين بالبحث عن مقدار الزيادة، وهذا ما سوف نعرضه بالتفصيل في الأسطر التالية.

سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق

أعلنت وزارة المالية العراقية عن سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق حيث يختلف حسب الدرجات الوظيفية، ومن المتوقع أن يحصل موظف الدرجة الأولى على زيادة في الراتب تصل إلى 150 ألف، وجاء سلم الرواتب على النحو التالي:-

يصل راتب موظف من الدرجة الأولى إلى قرابة 1,100,000 دينار عراقي.

وعند وصول الموظف إلى الدرجة الثامنة سوف يكون راتبه بقيمة 819,000 دينار عراقي.

أما موظف الدرجة التاسعة قيمة الراتب بعد الزيادة سيكون بحوالي 727,500 دينار.

كما أن موظف الدرجة العاشرة سيحصل على راتب بقيمة 650,000 الف دينار عراقي.

الاستعلام عن سلم رواتب الموظفين الجديد 2024

أتاحت وزارة المالية العراقية رابط للاستعلام عن سلم رواتب الموظفين الجديد 2024، الأمر الذي سوف يسهل على الموظفين عملية معرفة الزيادة، وتتمثل خطوات الاستعلام في التالي: