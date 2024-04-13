“قبل لقاء القمة” الأهلي يكشف عن موقف علي معلول وبيرسي تاو قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري

يبحث الكثير من جماهير النادي الأهلي عن موقف اللاعبين المصابين في صفوف الفريق قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع النادي الأهلي من نادي الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024، وخاصة تعرض أثنين من نجوم الفريق لإصابات خلال اللقاءات الماضية وهم علي معلول وبيرسي تاو، وسوف نوضح لكم خلال المقال موقف الثنائي وحظوظ كلا منهم في اللحاق بالمواجهة المرتقبة والتي ينتظرها جميع عشاق كرة القدم.

موقف علي معلول وبيرسي تاو قبل مواجهة الزمالك

وأعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلى عن إجراء أشعة رنين وسونار لنجم الفريق على معلول للاطمئنان على حالته، وبينت الأشعة سلامة اللاعب من أي إصابات، ولكن للاعب ما زال يشتكي من بعض الآلام والتي على أثرها لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق، ولذلك فلم يتم حسم أمر مشاركة اللاعب حتى الآن خاصة وأن مشاركته قد تؤدي إلى مخاطرة كبيرة على جاهزية نجم الفريق في الفترة الماضية.

أما في ما يخص النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو فقد تعرض هو الآخر لإصابة في منطقة الكاحل وبينت الأشعة تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للكاحل، ولذلك فإن اللاعب لن يكون متاح خلال لقاء القمة، كما لم يتم الإعلان بعد عن مدة غياب تاو عن الملاعب وموعد عودته إلى المشاركة بشكل طبيعي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يقام اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل الموافق 15 أبريل 2024 وذلك على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم نقل اللقاء على الهواء عبر قناة أون تايم سبورت التي تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري المصري خلال الموسم الجاري.