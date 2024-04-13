“ال100 دولار بكام دينار!!“ سعر 100 دولار في العراق اليوم تبعا للبورصات العراقية
سعر 100 دولار في العراق اليوم
يبحث الكثير من المواطنين داخل دولة العراق عن سعر صرف الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي والتي تعتبر من الأشياء الهامة داخل الاقتصاد الخاص بجميع الدول ومع حالة التذبذب التي يعيشها الدولار في الفترة الحالية والتي أدت إلى عدم استقراره في جميع انحاء دول العالم مما أدى إلى أرتفاع الاسعار ومعاناة الكثير من الدول وخاصة الفقيرة.
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
يعد البحث عن سعر صرف الدينار مقابل الدولار من أكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل داخل دولة العراق من قبل العديد من المواطنين الذين يستخدمون الدولار في العديد من تعاملاتهم اليومية، ولذلك يرغبون في الاطمئنان على المبلغ المتواجد لديهم للاستفادة من القيمة، ومع حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الدولار منذ الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير للغاية.
سعر 100 دولار في العراق اليوم
يرغب الكثير من المواطنين وخاصة رجال الاعمال والمستثمرين في معرفة سعر 100 دولار في العراق اليوم السبت الموافق 13 من شهر أبريل الجاري لعام 2024 في المصارف المختلفة في دولة العراق، وذلك ما سنتعرف عليه فيما يلي:
- سعر 100 دولار في العراق اليوم = 148.100 دينار عراقي.
- سعر 100 دولار اليوم في بورصة البصرة = 148.200 دينار عراقي.
- سعر 100 دولار اليوم في بورصة كركوك = 148.200 دينار عراقي.
- سعر 100 دولار اليوم في بورصة اربيل =148.100 دينار عراقي.
- سعر 100 دولار اليوم في بورصة سليمانية = 148.150 دينار عراقي.
- سعر الدولار اليوم في بورصة دهوك
- 100 دولار = 148.100 دينار عراقي.