الشبح على وصول وسعره على قد الايد.. اقوى هاتف فئة متوسطة من شاوميPoco x6 Pro.. صاحب ال 4 كاميرات الجبارة!!

هاتف Poco X6 Pro الجديد من شركة شاومي، الذي يتمتع بمكانة مرموقة بين الهواتف في نطاقه السعري من حيث الأداء وتجربة اللعب، ويخضع الهاتف لاختبارات فريق موقع دوبيزل، ونحن اليوم نعرض لكم مميزات الجهاز وعيوبه، تابع معنا من خلال موقعنا الاخباري البديل.

مواصفات الهاتف

يتميز الهاتف بخلفية بلاستيكية بالإضافة إلى إطار بلاستيكي، حيث تبرز البقع بوضوح وبطريقة ملفتة على الجهة الخلفية، خاصة في النسخ ذات اللونين الرمادي والأسود.

يعطي الجانب الأمامي للهاتف تأثيرًا جماليًا بفضل الظهر المصنوع من الجلد باللون الأصفر، الذي يساعد على إخفاء الصدمات والخدوش بفعالية، أما إطار الكاميرا فيبرز بشكل مستطيل عريض بتصميم أنيق باللون الأسود البراق.

يبلغ وزن الجهاز تقريبًا 186 غرامًا، وسمكه 8.3 ملم، ولا يبرز تصميم الكاميرا بشكل ملحوظ، ويتولى الغطاء المرفق مع الهاتف في صندوقه مهمة إخفاء أي بروز للكاميرا بطريقة تمنع أية متاعب، يتمتع الهاتف بميزة مقاومة لبقع الماء والأتربة ويحمل تصنيف الحماية IP54.

مميزات موبايل شاومي بوكو إكس 6 برو

يتميز موبايل شاوري بالعديد من المميزات المذكورة أدناه:

تصميم لطيف، مقاومة الماء، خامات جيدة.

شاشة أموليد سطوعها عالي وألوانها ممتازة.

معالج قوي جدًا ضمن هذه الفئة، إنه معالج متقدم من شركة ميدياتك.

أحدث نظام تشغيل مع واجهة شاومي الجديدة.

سماعات ستيريو مع دعم تقنية دولبي أتموس.

الشاحن يقوم بالشحن بسرعة فائقة وتدوم البطارية لفترة مُرضية مع شحن واحد فقط.

كاميرات موثوقة لالتقاط الصور والفيديوهات.

بصمة أسفل الشاشة سريعة الاستجابة وعملية.

تركيب شريحتين اتصال ويدعم شبكات 5G.

عيوب جوال Xiaomi Poco X6 Pro

عيوب هذا الجهاز تكون على النحو التالي:

الظهر يلتقط بصمات الأصابع بسهولة.

لن تستطيع تركيب ميموري.

لا تحتوي العلبة على سماعات.

تم إزالة منفذ السماعات السلكية.

تثبيت الفيديو متواضع صراحة.

سعر Poco X6 Pro

في مصر، الطراز بمساحة تخزين 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، يباع بقيمة 25000 جنيه مصري ويشمل ضمانًا دوليًا، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، الطراز الذي يتمتع بذاكرة تخزين سعتها 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت متوفر بسعر 1270 درهم إماراتي، وفي المملكة العربية السعودية، الطراز بسعة تخزين 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت يباع بقيمة 1470 ريالًا سعوديًا.