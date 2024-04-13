بطريقة سهلة وبسيطة.. تسجيل طلاب رياض أطفال المستجدين 1446 بنظام نور

يحظى اهتمام واسع من قبل الوالدين في المملكة العربية السعودية بخصوص إجراءات تسجيل الطلبة الجدد في رياض الأطفال عبر النظام الإلكتروني نور، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم السعودية بأن العملية التسجيلية ستكون إلكترونيًا من خلال منصة نور التعليمية، وتوفر هذه المنصة العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور، وأبرزها في الوقت الراهن هو تسجيل الأطفال الجدد، مما يسهل على الأهالي عملية التسجيل بخطوات ميسرة ودون بذل جهد كبير.

كيفية تسجيل طلاب رياضي للأطفال المستجدين

يمكنك عبر منصة نور إتمام عملية تسجيل الأطفال لرياض الأطفال بطريقة واضحة وميسرة، وأيضًا بأسرع وقت، لكن من المهم أن تنتبه لتعبئة المعلومات بشكل صحيح والتحقق من صحتها لضمان إتمام التسجيل بنجاح، وتعطي هذه النظام الإمكانية للآباء وأولياء الأمور للتسجيل في أي وقت ومن أي مكان، مع إتباع الإرشادات الآتية:

التوجه إلى موقع نظام نور الإلكتروني.

ومن ثم انقر على قسم الخدمات التعليمية.

بإمكانك تأسيس حساب جديد من خلال منصة نور بإتباع التعليمات الواجبة.

ثم انقر على خيار تسجيل الدخول في البوابة الوطنية، واختر الروضة الملائمة لطفلك.

بعد اختيار الروضة المناسبة لطفلك، يتوجب عليك إتمام كافة أقسام الاستمارة، وتعبئتها بالمعلومات المطلوبة المتعلقة بالطفل، بما في ذلك تسجيل البيانات الأساسية مثل الاسم، والعنوان، واسم الوالدين، وكلمة المرور.

يُطلب منك أن تقوم بتحميل الوثائق والملفات الإعلامية بدقة، بعد أن تكون قد قمت بتنظيمها على هيئة ملفات بصيغة PDF.

إثر التحقق من الوثائق واعتمادها بالطريقة الموصى بها، يتاح لك النقر على خيار التسجيل لإنهاء إجراءات تسجيل طفلك بشكل ناجح.

شروط قبول تقديم الطفل للالتحاق برياض الأطفال 1446

وضعت المملكة عدة شروط يجب أن تتوافر في الطفل للالتحاق في رياض الأطفال لعام 1446 وهذه الشروط تكون على النحو التالي: