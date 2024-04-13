طريقة جهنمية.. تسوية اللحوم بدون حلة الضغط مهما كان حجمها كبير هتبقى زي الزبد.. هتندمي لو معرفتيش الطريقة دي!!

عندما تنشغل سيدة المنزل بطهي اللحم أو الأقدام والتي تتطلب وقتًا طويلًا للنضج على النار، فإن الزمن اللازم لطهيها يستغرق لا يقل عن ثلاث ساعات، وهذا يؤدي إلى استهلاك الكثير من الغاز، بالإضافة إلى أخذ حصة وافرة من الوقت، لذا بدأت الكثير من السيدات في البحث عن وسائل تمكنهم من طهي اللحم في زمن أقصر يصل إلى أقل من ساعة، وقد تمكنا من اكتشاف طرق فعالة وسريعة يمكن بها طهي اللحم بكفاءة.

طريقة تسوية اللحمة بواسطة السكر

من الممكن أن تتم عملية طهي اللحوم بسرعة باستخدام ملعقة سكر، في حال إضافتها على اللحم أثناء الطهي، مما يعزز من استوائها بكفاءة وسرعة، وهكذا يمكن أن تصبح اللحوم جاهزة للتناول في زمن يقل عن الساعة.

طريقة نواة التمر

يمكن استخدام نواة التمر لجعل اللحم ينضج بسرعة، وذلك بإدخال النواة في قطع اللحم أثناء طهيها، وهذا سيسهم في أن تُطهى خلال مدة تقل عن الساعة.

معلقة البيكنج بودر

يعمل مسحوق الخبز كمطري سريع لألياف اللحوم وغيرها، حيث أن إضافة ملعقة منه إلى الحساء أثناء طهي اللحم يسهم في جعلها تنضج بوتيرة أسرع.

طريقة الخل

يمكن إتباع طريقة فعّالة لتطرية اللحم بسرعة عبر تطبيق الخل عليه قبل غليه لمدة عشر دقائق، مما يساهم في تليين اللحم بشكل ملحوظ، بعد ذلك نقوم بغلي اللحم في القدر، وستتأكد أن اللحم قد نضج تمامًا في زمن يقل عن الساعة بفضل استخدام الخل.

تسوية اللحوم

يعد الخل من أبسط المركبات التي تعين على تطهير اللحوم بيسر، فيتوجب عليكِ غمر اللحم في كوب من الخل لما قبل شروعكِ في طهيه، وهذه الوسيلة تُسهم في ترطيب اللحمة وتحقيق طهيها بنجاح وسهولة، بالإضافة إلى ذلك، تستطيعين الاستعانة بملعقة صغيرة من البيكنج بودر الذي يساعد على نضج اللحم بوقت اقل دون استخدام قِدر الضغط.