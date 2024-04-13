“ثبت الآن”.. تردد قناة الميادين الجديد 2024 Al Mayadeen Tv على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة الميادين الجديد 2024، حققت قناة الميادين شعبية كبيرة منذ انطلاقها في عام 2012، ونجحت في جذب انتباه عدد كبير من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، وأصبحت القناة الخيار الأول للعديد من المشاهدين بفضل برامجها المتنوعة التي تغطي الأحداث السياسية في العالم العربي وخارجه.

تردد قناة الميادين على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11392

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة الميادين على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11392

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة الميادين على هوت بيرد

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد: 12111

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

برامج قناة الميادين 2024

تتخصص قناة الميادين في تقديم القضايا العربية بكل دقة ووضوح، وتعتبر منصة لنقل الحقيقة ومن بين أبرز برامجها في عام 2024:

برنامج “مترو”: يقدم قصص وبطولات أفراد من جميع أنحاء العالم، من خلال استضافتهم للحديث عن تجاربهم ومشاركتهم في الحلقات.

برنامج “حوار الساعة”: يستضيف أشهر السياسيين العرب لمناقشة القضايا السياسية.

برنامج “لعبة الأمم”: يتناول القضايا السياسية على الساحة العربية والدولية.

برنامج “ندوة الأسبوع”.

برنامج “المشهدية”.

برنامج “تغطية خاصة”.

برنامج “أنتم أونلاين”.

برنامج “الرياضية”.

برنامج “الاقتصادية”.

طريقة استقبال تردد قناة الميادين

خطوات استقبال تردد قناة الميادين على جهاز الرسيفر الخاص بك: