أقوي هاتف اوبو بسعر رخيص واداء جيد.. اشتريه وانت مغمض موبايل جامد

تقدم شركة اوبو هاتف اوبو بسعر رخيص حيث تشهد اسعار الهواتف ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن جوال بسعر رخيص، وفي نفس الوقت يمتلك إمكانيات جيدة، لذلك حرصنا على تقديم هاتف اوبو بسعر رخيص فإذا أردت أن تتعرف أكثر على المواصفات الخاصة بهذا الهاتف وسعره، فأكمل قراءة هذا المقال.

هاتف اوبو بسعر رخيص

فيما يلي أفضل هاتف اوبو بسعر رخيص:

هاتف اوبو a15

يتميز بسعر رخيص وإمكانيات متواضعة، فيمكن عن طريقه ان تتصفح الإنترنت وتجري المكالمات وكذلك ترسل رسائل الواتساب.

مواصفات الهاتف:

نوع الشاشة: IPS LCD، ويبلغ قياسها 6.52 إنش.

التخزين: تبلغ سعة الذاكرة الصلبة 32 جيجا بايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 2 أو 3 جيجا بايت، يمكن زيادة مساحة الهاتف التخزينية لتصل إلى 256 جيجابايت بإضافة كارت ميموري.

نوع المعالج: ميديا تيك من نوعية Helio P35.

البطارية: تبلغ سعة البطارية 4230 ملي امبير.

الكاميرا: تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل ويأتي بكاميرا خلفية ثلاثية.

يبلغ سعره حوالي 800 ريال سعودي.

هاتف اوبو بسعر رخيص a54

مواصفات الهاتف: