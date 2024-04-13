هتبني ليك ولعيالك يا معلم.. تعرف على موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في 2024.. خبر زي السكر للمواطنين!!

بعد مدة طويلة من إقرار قانون التسوية في مخالفات البناء بمصر، جرى إصدار اللوائح التنفيذية للقانون أخيرًا، هذا الإصدار قد أحدث ضجة وطرح العديد من الأسئلة بين جمهور الناس والمتخصصين في ميدان الإنشاءات والبناء، ومن ثم، يصبح من المهم جدًا الوقوف على فهم هذه المسألة بصورة أكثر شمولية وعمقًا.

قانون التصالح في البناء

يسمح القانون بالتصالح في عدة حالات ومنها مايلي:

يعد قانون التسوية في مخالفات البناء قانونًا يستهدف حل الخلافات والقضايا الناتجة عن التعدي على العقارات العامة أو الخاصة داخل مصر، حيث يسعى القانون لتقديم حل عاجل ومؤثر لهذه المعضلات ويشجع الأفراد على إعادة تقييم أوضاع تلك المخالفات بدون اللجوء إلى خوض غمار الإجراءات القضائية المعتادة والمركبة.

تعد الأنظمة التنظيمية لهذا القانون خطوة رئيسية لتحقيق غاياته بصورة دقيقة ومؤثرة، حيث أنها قد صُممت بعناية فائقة ودراسة مستفيضة من قِبل الهيئات المسؤولة لتوضيح الإجراءات التطبيقية التي ينبغي اتخاذها لتطبيق القانون على نحو سليم ومقتدر.

تعتبر من أبرز النقاط التي تضمنتها الأنظمة التنظيمية تحديد الخطوات والتوجيهات الضرورية لعملية تقديم الطلبات التوفيق القانوني، إضافةً لتحديد الأتعاب المالية المستحقة والفترات الزمنية المقررة لهذه الإجراءات.

صدور اللوائح التنفيذية لقانون التسوية في مخالفات الإنشاء يكتسب أهمية مضاعفة، حيث يمكن المواطنين من الحصول على معلومات وافية ودقيقة بشأن كيفية تقديم طلبات التسوية والإجراءات المطلوبة لذلك، ويتيح القانون أيضًا الفرصة للمواطنين لتعديل وضعهم القانوني بطريقة يسيرة وقانونية، الأمر الذي يغنيهم عن الدخول في نزاعات قضائية معقدة وطويلة الأمد.

موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

استجابةً للاستفسارات المتزايدة من قبل المواطنين حول موعد نشر الأنظمة التفصيلية لقانون التصالح، تم الإبلاغ بأن من المنتظر بدء تنفيذ قانون التصالح في قضايا مخالفات البناء، والذي نال موافقة مجلس النواب من خلال لجنة البناء المجتمعية، ووقع عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتاريخ 18 ديسمبر 2023، ويتوقع بموجب القانون أن تصدر الأحكام التفصيلية كل ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ التصديق على القانون ومن المقرر أن يحدث ذلك في 18 مارس 2024، حيث جددت الحكومة التزامها بإعلان النظام التنفيذي الخاص بالتصالح في مخالفات البناء في هذا الموعد.

هل من الممكن استكمال البناء بعد التصالح؟

وفقاً للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التوفيق في مخالفات البناء، من الممكن تقديم طلب لاستكمال بناء طابق ضمن نفس المساحة الموافق عليها أصلاً وبنفس الارتفاع المحدد، وينطبق هذا في الحالات التي كانت المخالفات قاصرة على وجود أعمدة، حوائط، أو سقوف دون غيرها.