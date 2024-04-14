مواعيد الدوام الجديدة| متى يعود الطلاب للدراسة بعد إجازة عيد الفطر 1445؟

مع نهاية عيد الفطر 1445 المبارك بدأ العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في البحث عن موعد العودة للدوام الدراسي بعد إجازة عيد الفطر، وجاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن مواعيد الدوام الصيفي 2024 وفقًا لما أوضحته إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية، تزامنًا مع استعداد العاملين بالجهاز الحكومي للعودة للعمل بعد انتهاء الإجازة.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 1445

بدأت إجازة عيد الفطر 1445 في المدارس من يوم الخميس 28 مارس 2024، وتستمر لمدة 18 يومًا، ومن المقرر أن يعود الطلاب والطالبات إلى المدارس بعد نهاية إجازة عيد الفطر بدءًا من يوم 6/10/ 1445 الموافق يوم الإثنين 15 أبريل 2024، وبحسب التقويم الدراسي للعام 2024/ 1445 فالطلاب والطالبات سوف يحصلون على إجازة نهاية الأسبوع المطولة في شهر شوال يوم 23/10/ 1445 الموافق 2/5/2024.

كما أن العام الدراسي الحالي 2024 سينتهي لكل من الطلاب ومنسوبي المدارس ورياض الأطفال والمعاهد ومكاتب التعليم في المملكة العربية السعودية يوم 4/12/1445 الموافق 10/6/2024، ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 1446/ 1447 يوم 18/8/ 2024م.

مواعيد إجازات الطلبة والمعلمين المتبقية من العام الدراسي الحالي: – إجازة نهاية الفصل الثاني و يوم التأسيس:

من الخميس 1445/8/12هـ

إلى السبت 1445/8/21هـ. – إجازة عيد الفطر المبارك:

من الجمعة 1445/9/19هـ

إلى الأحد 1445/10/5هـ. – إجازة نهاية أسبوع مطولة:

الخميس 144/10/23هـ. -… — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 17, 2024

مواعيد الدوام الصيفي

وأوضحت إدارة تعليم مكة المكرمة وبعض الإدارات الأخرى في المملكة أنه سيطبق مواعيد الدوام الصيفي 1445/ 2024 بدءًا من يوم الأثنين القادم، وذلك من يوم 6 شوال 1445، وبحسب توقيت الدوام الصيفي للملكة لعام 1445 ستكون المواعيد كالتالي: