“الفار اللي علم على القطط كلها” نزل دلوقت تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 TOM and JERRY وتابع أحدث المواقف

قناة توم وجيري TOM and JERRY هي إحدى القنوات الفضائية المحببة والشهيرة لدى الأطفال في مختلف الدول العربية، هذه القناة تبث مكتبة ضخمة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية المتميزة على مدار 24 ساعة يومياً، نظرًا لشعبية تلك القناة المميزة، أصبح البحث عن ترددها والقيام بتحميلها على الأقمار الصناعية أمرًا شائعًا بين عشاق المحتوى الكرتوني، وهو ما سنستعرضه من خلال المقال الحالي بتقديم تردد قناة توم وجيري الجديد 2024.

تعرف على تردد قناة توم وجيري الجديد على مختلف الأقمار الصناعية

القمر الصناعي نايل سات وتردد قناة توم وجيري الجديد

على قمر النايل سات، يمكن استقبال قناة توم وجيري أطفال على التردد 11345، بمعدل ترميز 27500 وباستقطاب أفقي.

تردد قناة توم وجيري الجديد على العرب سات

أما على قمر العربسات، فتتواجد قناة توم وجيري أطفال على التردد 11315، بمعامل تصحيح ⅚ وباستقطاب أيضًا أفقي، مع معدل ترميز 27500.

هذه التفاصيل الدقيقة حول ترددات قناة توم وجيري على القمرين الصناعيين النايل سات والعربسات تجعل من السهل على الأطفال والعائلات استقبال هذه القناة المحببة والاستمتاع بمحتواها الكرتوني الشيق طوال اليوم.

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نبذة عن الكارتون الأشهر بالعالم توم وجيري

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