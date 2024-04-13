ur.gov.iq رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024 وخطوات معرفة قيمة الغرامة بجميع محافظات العراق

تصدر الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024 محركات البحث الاجتماعي جوجل خلال الساعات الأخيرة حيث أعلنت الحكومة العراقية عن منصة إلكترونية من أجل تسهيل عملية معرفة المواطنين بالمخالفات المرورية وسدادها بسهولة، بهدف تسريع الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين، ويمكن الوصول إلى هذه الخدمات عبر الرقم الألماني، وقد شهد محرك البحث جوجل تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين وسائقي المركبات، حيث يسعون لفهم الإجراءات الجديدة ومعرفة آلية الاستعلام عن المخالفات ودفعها وقيمتها عبر المنصة الإلكترونية، ويأتي هذا الجهد في إطار حرص الحكومة على المحافظة على سلامة المواطنين وتقليل حوادث الطرق.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024

أصبح من الممكن الآن الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024 ودفعها بسهولة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك وذلك بعد أن أعلنت الحكومة العراقية عن تلك المنصة، ويتاح الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة ارو.

قم بعد ذلك بتسجيل الدخول عبر المنصة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اكتب بعد ذلك البيانات المطلوبة بدقة وصحة.

انقر في النهاية على “استعلام” لعرض المخالفة، وقيمتها، وأسبابها، وطرق الدفع المتاحة.

قيمة غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024

وبعد أن أوضحنا الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024، ينبغي أن ننوه إلى أن الإدارة العامة للمرور قيمة

قيمة الغرامات المرورية للعام 2024، وتختلف هذه القيم حسب نوع المخالفة وتفاصيل الحالة، ومنها:

إذا كان سائق السيارة متعاطي كحول، وتم ضبط حالته يتم فرض غرامة قدرها 10000 دينار عراقي.

وإذا لم يستخدم سائق السيارة حزام الأمان، يمكن أن تتراوح قيمة الغرامة إلى 2500 دينار عراقي.

وكذلك إذا لم يحترم سائق المرور إشارات المرور الحمراء، وتخطاها فقد تفرض عليه غرامة قدرها500 دينار عراقي.

يمكنك بسهولة الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024 من خلال اتباع الخطوات السابقة دون الحاجة للتوجه إلى أي جهة رسمية، كما يمكنك سداد الغرامة من خلال نفس الموقع الموضح اعلاه، وتختلف قيمة الغرامة باختلاف المخالفة المرتكبة.