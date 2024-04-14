“موقع MALAZIMNA“ الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق في عموم المحافظات epedu.gov.iq

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نتائج الثالث متوسط وذلك عقب الانتهاء من اختبارات الدور الأول وبناء على ذلك كشفت وزارة التربية والتعليم في العراق بأنه سوف يتم عرض النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهم ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال خدمة الإنترنت بدلا من الذهاب إلى المدارس وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الثالث متوسط

يعيش جميع الطلاب فترة من القلق والتوتر وذلك لأن النتيجة لم تظهر حتى الوقت الحالي ويريد الجميع أن يطمئن على الدرجات الخاصة بهم، ووفقا لما صرحت عنه الوزارة أن النتيجة لم تظهر بعد ولكن سوف يتم رفعها على الموقع على الفور عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات وأكدت أنه لا داعي للقلق والتوتر.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب عليك اتباعها عند الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط والتي تكون على النحو التالي: