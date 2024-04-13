السن المطلوب لاضافة المواليد لزيادة “التموين + الخبز”.. يابختك لو ابنك ينفع منهم”

السن المطلوب لاضافة المواليد والذي تم حسمه من قبل الحكومة، وذلك لأن معظم الآباء يسعون بشكل دائم لإضافة أبنائهم من أجل الإستفادة القصوى بالسلع التموينية، التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل، وذلك أيضا بالتزامن مع شهر رمضان المعظم الذي نحن فيه الآن، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف معكم على كافة التفاصيل الخاصة بذلك الموضوع فتابعونا.

السن المطلوب لاضافة المواليد

حددت وزارة التموين السن المطلوب لاضافه المواليد هو أربع سنوات، ويمكن الإستعلام عن كل التفاصيل من خلال بوابة مصر الرقمية، كما أن هناك 4 فئات مستفيدة من إضافة المواليد على البطاقة التموينية كالتالي:

المواطن الذي يحصل على معاش التضامن الاجتماعي يمكنه إضافة مواليد جدد على البطاقة.

الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.

أسر الشهداء.

أبناء الأسرة البديلة.

كما أن كل مواطن يحمل كارنيه الخدمات المتكاملة يمكنه إضافة المواليد.

شروط إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين

يتم إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية من خلال بعض الشروط وهي كالآتي:

يجب ألا يقل عمر الطفل عن أربع سنوات حتى يتم إضافته على بطاقة التموين.

كما أنه لابد أن لا يزيد عدد أفراد الأسرة الواحدة في البطاقة عن أربعة أفراد.

خطوات إضافة المواليد الجدد

من أجل إضافة المواليد الجدد هناك بعض الخطوات وهي كالتالي: