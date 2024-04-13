اسمع لولو عايزة ماما.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 Wanasah TV ثبتها وفرح عيالك بأغاني وأناشيد دون توقف

قناة وناسة هي واحدة من القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، وتتميز بمجموعة متنوعة من الأغاني التي تقدمها، والتي اشتهرت بفضل شخصيتها الرئيسية لولو، يحظى الأطفال بشعبية كبيرة بسبب الأغاني التي تحمل اسمها، مثل “لولو عايزة ماما”، “وينك يا لولو”، و”لولو الشطورة”، و”لولو صارت شرطية”، بالإضافة إلى العديد من الأغاني الأخرى.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 Wanasah TV

تأسست قناة وناسة في عام 2007، وتبث باللغة العربية، وتتوفر مجانًا للمشاهدين في الشرق الأوسط والخليج العربي، يمكن للمشاهدين الصغار متابعة قناة وناسة الفضائية للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات دون الحاجة لأي اشتراكات مدفوعة، حيث يمكنهم ذلك عبر إدخال بيانات التردد التالي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

وبالنسبة للمشاهدين الذين يفضلون القمر الصناعي عرب سات، فيمكنهم متابعة القناة بجودة عالية دون دفع أي تكاليف إضافية، عبر إدخال بيانات التردد التالي:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

أغاني قناة وناسة

ألحان ممتعة وكلمات مشوقة تعجّ بالمغامرات والمواقف الطريفة تنتظر الأطفال على قناة وناسة في عام 2024، حيث يمكن للصغار الاستماع إلى الأغاني والأناشيد بدون توقف طوال الـ24 ساعة، إليك قائمة بأبرز الأغاني التي يمكنك الاستمتاع بها: