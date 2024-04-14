ياشقتك يالمحل يالدفع.. اخر مستجدات الايجار القديم + تحديد حالات فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر

توجد بعض البنود التي تؤكد على ضرورة فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر من العين، حيث نصت المادة 4 من التعديلات التي أجريت على قانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022، والذي ينص على إلزام المستأجر إخلاء العين وردها للمالك في اليوم الذي يلي انتهاء المدة التي حددتها المادة 2 في القانون والتي عادة تكون 5 سنوات، على أن يتم إجبار المستأجر على الإخلاء دون أن يتم تعويضه عن ذلك.

فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر

يتم فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر، في 4 حالات من بينها أن يخل المستأجر بأحد بنود العقد التي تم توقيعها بين الطرفين بموجب قانون الإيجارات:

وبناء على ذلك يتمكن المالك من استرداد العين في حال كانت هناك الحاجة في الهدم الكلي أو الجزئي للمنشأة الآيلة للسقوط.

حيث يتم الإخلاء بصورة مؤقتة للترميم والصيانة وفقا للأحكام التي تنظمها القوانين السارية.

أيضا يتمكن المالك من فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر إلا لم يسدد الأجرة المستحقة في مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ التكليف.

يتم الإعلام على ذلك بكتاب مصحوب بعلم الوصول على يد محضر.

يتم الإعلام على ذلك بكتاب مصحوب بعلم الوصول على يد محضر. إلا أنه في حال تمكن المستأجر من دفع الأجرة وكافة المصاريف التي تكبدها المالك قبل إغلاق باب المرافعة في هذه الحالة لا يتم الحكم بالطرد والإخلاء.

طريقة فسخ عقد الإيجار القديم

يتم الإخلاء الإجباري والطرد عملا بالمادة رقم 18 من القانون 136 لسنة 1981، حيث أن الإخلاء يتم للأشخاص الاعتبارية بشكل رسمي: