مستني أي بسرعة ممكن يكون اسمك بينهم، رابط مباشر مظلتي أسماء المشمولين بالرعاية العراقية الوجبة الأخيرة 2024، يبحث العديد من المواطنين في العراق عن قائمة المستفيدين من الرعاية الإجتماعية للوجبة السابعة، حيث تسعى وزارة العمل والشؤون الإجتماعيه إلى تقديم الدعم المالي للعائلات ذات الحاجة والفئات الأخرى المحتاجة، تهدف الرعاية الإجتماعيه إلى تحسين مستوى معيشة تلك الأسر وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي، من خلال السطور التالية، سنوضح لكم كيفية الوصول إلى هذه القائمة والإستفادة من الرعاية الإجتماعية المقدمة.

خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية العراقية الوجبة الأخيرة

نضع أيديكم الآن على الوصول لاسمك برابط مباشر عبر موقع مظلتي خطوات التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية العراقية الوجبة الاخيرة 2024، حيث يمكنك الإستعلام من خلال الخطوات التالية:

يمكنك البدء بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعيه أو استخدام منصة مظلتي

ثم قم بتحديد أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ستظهر لك قائمة، حيث عليك اختيار برنامج الرعاية الإجتماعية.

بعد ذلك، قم بتحديد أسماء المستفيدين وتحديد رقم الوجبة والمحافظة التابعة لها.

تأكد من تسجيل الرقم القومي بشكل صحيح.

ثم انقر على كلمة “الاستعلام” بعد الإنتهاء من تنفيذ الخطوات السابقة.

ستظهر لك الكشوفات كملفات للاطلاع عليها.

شروط الحصول على الرعاية الإجتماعية

بعد أن تعرفنا معا على الرابط المباشر مظلتي اسماء المشمولين بالرعاية العراقية الوجبة الاخيرة 2024، ننتقل للتعرف على شروط الحصول على الرعاية الإجتماعية، فقد تم وضع العديد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم من الرعاية الإجتماعية في العراق، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعيه، من بين الشروط الأساسية المطلوبة:

1. يجب أن يكون المتقدم من مواطني العراق.

2. يتعين على المتقدم ألا يتجاوز عمره 60 عامًا وأن لا يقل عن 18 عامًا.

3. يتعين على المتقدم عدم وجود سجل تجاري باسمه.

4. يجب على المتقدم عدم امتلاك أي عقارات أو ممتلكات ثمينة.