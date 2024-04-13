هترجع تندم وتقول يرتني.. تعرف على الاوراق المطلوبة لعودة المعاشات قبل بلوغ السن القانوني للابن..!!

تم تحديد مجموعة من الوثائق التي يجب على الفرد المستحق للحصول على معاش التأمين الاجتماعي تقديمها في حال توقف أو قطع صرف المعاش عنه قبل بلوغه السن القانونية المحددة لذلك، يتم إيقاف صرف المعاش عند بلوغ الابن السن القانونية المحددة، ولكن في حالة قطع المعاش قبل ذلك، يتعين تقديم عدد من الوثائق إلى الهيئة لاستعادة صرف المعاش مرة أخرى، لذلك في هذا المقال اليوم سوف نتعرف على حالة وقف المعاش لدا المواطنين وما هي الاوراق المطلوبة لإعادة سريان وصرف المعاشات للمواطنين ايضا، فقط تابعوا معنا.

إيقاف صرف المعاش

عندما لا يقدم الشخص الإقرار السنوي للهيئة، يتم إيقاف صرف المعاش حتى قبل بلوغ السن القانونية المحددة، وهي 26 عامًا إذا كان الفرد يكمل دراسته الجامعية، و24 عامًا إذا كان حاصلًا على مؤهل متوسط في التعليم الفني، وإذا لم يكمل الطالب دراسته، يتم وقف المعاش عند بلوغه سن الـ21 عامًا.

الأوراق المطلوبة لإعادة صرف المعاش

فيما يلي قائمة بالوثائق المطلوب تقديمها من قبل الابن المستفيد من معاش الأب في حالة قطعه قبل انتهاء دراسته: