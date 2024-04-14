موعد مرتب شهر 4.. موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 وقيمة المرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة لكل الموظفين.. المالية توضح

يرغب العديد من الموظفين والعاملين بكافة المؤسسات وهيئات الدولة بالقطاعين العام والخاصة في التعرف على موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 لذلك تزايدت معدلات البحث عنها خلال الساعات الراهنة عن موعد صرفها وخاصة بعد تداول الكثير من الشائعات بشأن تبكير صرفها، ولكننا سوف نعرض الحقيقة الكاملة حول موعد صرفها.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024

من المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 للجهات الحكومية تحديدًا يومي الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين لـ 21 و22 و23 من أبريل لعام 2024، ومن المتوقع أن يتم استكمال صرف المرتبات لباقي الجهات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ويمكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024 من خلال عدة أماكن ووسائل، ومنها:

يتم توفير خدمة صرف المرتبات من خلال فروع ومنافذ شركات فوري.

ويمكن للعاملين صرف مرتباتهم من خلال زيارة مكاتب البريد واستخدام ماكينات الصرف الآلي المتاحة.

ويتاح أيضا للعاملين استخدام تطبيقات المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة لتحويل واستقبال المرتبات.

بالإضافة إلى إمكانية صرف الرواتب من خلال زيارة منافذ الصرف وفروع البنوك العاملة في المنطقة.

قيمة مرتبات شهر ابريل 2024 بعد الزيادة الجديدة

وفي إطار توضيح موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024، ينبغي الإشارة إلى قيمة مرتبات شهر ابريل 2024 بعد الزيادة الجديدة، وتكون على النحو التالي:

الموظفون الحاصلين على الدرجة الممتازة سيحصلون على 12200 جنيه.

وأما الموظفون بالدرجة العالية سيتقاضون راتب قدره 10200 جنيه.

وبينما الذين تم تقيدهم بالدرجة الوظيفية للمدير العام فإنهم يتقاضون مرتب قدره 9200 جنيه.

وأما الموظفين بالدرجة الأولى ستكون مرتباتهم تقدر بنحو 8200 جنيه.

وبينما الموظفين بالدرجة الثانية ستصل مرتباتهم نحو 8000 جنيه.

هذه الزيادات في الرواتب ستكون سارية المفعول اعتبارًا من شهر أبريل.

قامت وزارة المالية خلال الفترة الماضية بتحديد موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 التي سيتم صرفها لكافة الموظفين خلال ساعات قليلة من الآن، حيث من المقرر القيام بصرفها للعاملين عن شهر أبريل وكافك البدلات والمكافآت المتفق عليها من يوم الأحد الموافق 21 من شهر أبريل ولمدة اسبوع.

بعد الاخبار المتداولة عبر السوشيال ميديا بأن الحكومة المصرية ستقدم موعد صرف راتب شهر ابريل، اشتعلت عمليات البحث من قبل الموظفين بالدولة لمعرفة حقيقة الأمر والتؤكد منه، ولكن وزارة المالية قد نهت ذلك الجدل واكدت أن المرتبات ستصرف في موعدها بشكل طبيعي وان هذه الاخبار مجرد اشاعات.