“غرامتك هُنـــا الآن ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق+قيمة الغرامة منصة أور

يبحث جميع المواطنين داخل العراق عن طريقة سهلة للاستعلام عن المخالفات والغرامات المرورية المسجلة على السيارة الخاصة بهم وذلك بدلا من الذهاب إلى مديرية المرور العامة وبناء على ذلك قامت الجهات المسؤولة بتوفير خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني وذلك من خلال استخدام الانترنت وأنت في منزلك ولأن الدولة تسعى دوما نحو توفير الراحة لمواطنيها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

الرقم الالماني هو عبارة عن شريحة تحتوي على جميع البيانات والمعلومات حول السيارة وصاحبها ويمكنك الحصول عليه من خلال قسم المرور التابع لك، يمكنك الان الاستعلام عن الغرامات المرورية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بزيارة الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة أور. يرجى ملء الاستمارة من خلال إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في تحديد نوع المركبة، واسم صاحبها، رقم الرخصة المرورية، موديل المركبة، رقم اللوحة المعدنية. بمجرد الضغط على كلمة استعلام سوف تظهر لك جميع المخالفات المسجلة لديك. أنقر على زر تسديد الغرامة وقم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك وبمجرد إتمام عملية الدفع سوف يصلك رسالة بتسديد المخالفة.

قيمة الغرامات داخل العراق

تختلف قيمة الغرامة وفقا لنوعها والتي تكون على النحو التالي: