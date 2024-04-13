“لولو بتسمع كلام ماما“ تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024.. اضبطيها حالا
تردد قناة وناسة بيبي نايل سات
قناة وناسة بيبي التي تعرض على شاشتها برامج مفيدة ومنوعة تجميع ما بين الترفيه والاستفادة وتناسب كافة الأعمار والفئات، حيث يمكن للطفل المتابع للقناة تعلم الحروف والأرقام بالإضافة الى الكثير من السلوكيات الحسنة وهذا ما شجع الكثير من الأمهات على تنزيل القناة ليقضي اطفالهن وقت مفيد وممتع في مشاهدة القناة بدلا من استخدام الهواتف الذكية التي تؤثر سلبيا على الطفل وفقا لأبحاث أشهر الأطباء والمتخصصين، ومن أشهر أغاني قناة وناسة بيبي لولو الشطورة ووينك يا لولو وسوري بابا وياماما في عو وحرامي سرق الجزمة، وسنستعرض لكم فيما يلي تردد قناة وناسة :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11430
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
تردد قناة وناسة بيبي عرب سات
تقدم قناة وناسة بيبي برامجها بشكل مجاني وعلى مدار اليوم بالكامل دون انقطاع، وتغير القناة تردداتها باستمرار ليصل البث الى المتابعين بأفضل شكل وبأعلى جودة ممكنة، والقناة متاحة عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وللباحثين عن تردد قناة وناسة بيبي نوضح لكم في السطور التالية إعدادات الضبط :
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4