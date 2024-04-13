تردد القنوات

“لولو بتسمع كلام ماما“ تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024.. اضبطيها حالا

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 6 ثواني
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تردد قناة وناسة بيبي
تردد قناة وناسة بيبي

تقدم قناة وناسة بيبي برامجها بشكل مجاني وعلى مدار اليوم بالكامل دون انقطاع، وتغير القناة تردداتها باستمرار ليصل البث الى المتابعين بأفضل شكل وبأعلى جودة ممكنة، والقناة متاحة عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وللباحثين عن تردد قناة وناسة بيبي نوضح لكم في السطور التالية إعدادات الضبط :

  • القمر الصناعي : عرب سات
  • التردد : 11270
  • الاستقطاب : عمودي
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 3/4
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 6 ثواني
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