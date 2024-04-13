“لولو بتسمع كلام ماما“ تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024.. اضبطيها حالا

تردد قناة وناسة بيبي، من أفضل القنوات المتخصصة للأطفال قناة وناسة بيبي التي تقدم محتوى متميز استطاع جذب ملايين الأطفال من مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تعرض القناة برامج ترفيهية وأغاني جميلة بأداء تمثيلي لافت ومثير للإعجاب، حتى أن هذه الأناشيد انتشرت في البيوت العربية وأصبح الأطفال يحفظوها ويرددوها باستمرار، وهذا جعل الكثير من الأمهات يبحثن عن تردد القناة رغبة في تنزيلها واستمتاع أطفالهن بها، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة وناسة بيبي نايل سات قناة وناسة بيبي التي تعرض على شاشتها برامج مفيدة ومنوعة تجميع ما بين الترفيه والاستفادة وتناسب كافة الأعمار والفئات، حيث يمكن للطفل المتابع للقناة تعلم الحروف والأرقام بالإضافة الى الكثير من السلوكيات الحسنة وهذا ما شجع الكثير من الأمهات على تنزيل القناة ليقضي اطفالهن وقت مفيد وممتع في مشاهدة القناة بدلا من استخدام الهواتف الذكية التي تؤثر سلبيا على الطفل وفقا لأبحاث أشهر الأطباء والمتخصصين، ومن أشهر أغاني قناة وناسة بيبي لولو الشطورة ووينك يا لولو وسوري بابا وياماما في عو وحرامي سرق الجزمة، وسنستعرض لكم فيما يلي تردد قناة وناسة : القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11430

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4