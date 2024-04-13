“وانت قاعد في البيت”.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق ميكنة الخدمات الحكومية، أتاحت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام رقم الهوية القومية لمالك السيارة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

اختر أيقونة “بيانات المرور” من القائمة الرئيسية.

اضغط على الخيار المعني بـ “استعلام عن مخالفات المركبات”.

ستُطلب منك كتابة رقم الهوية القومية الخاص بك.

بعد ذلك، أدخل رقم لوحة السيارة المعدنية بكتابة الأرقام الموجودة على اللوحة، تليها الحروف.

بعد إدخال المعلومات، ستظهر لك قائمة بمخالفات المرور المرتكبة بواسطة هذه السيارة والرسوم المترتبة عليها.

الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين

قدمت بوابة مصر الرقمية خدمة تتيح للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام رقم لوحة السيارة، تأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة واسعة من الخدمات المتاحة في مختلف القطاعات، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليها بسهولة من خلال اتباع الخطوات الموجودة على البوابة الرقمية لمصر:

ابدأ بزيارة منصة مصر الرقمية.

انقر على أيقونة “مركباتي” الموجودة في الصفحة الرئيسية.

اختر خيار “استعلام عن مخالفات المرور للسيارة”.

ابدأ الخدمة بالنقر على الخيار المناسب.

ستُطلب منك كتابة الرقم المعتمد للسيارة للاستعلام عن المخالفات.

دفع مخالفات المرور الكترونياً

تقدم منصة مصر الرقمية مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت في مختلف القطاعات، وفي إطار هذه الخدمات يمكن للمستخدمين الدفع الإلكتروني لمخالفات المرور عن طريق اتباع الخطوات التالية: