حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2024 وشروط الإعفاء الجديدة والوثائق المطلوبة

أعلنت وزارة الدفاع العسكرية خلال الفترة الماضية عن حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2024، ولكن بالشروط والالتزام بالمستندات المطلوبة، حيث أن هذه الحالات تتمثل في الأشخاص الذين يعانون من أمراض صحية تعوق عن تأهيل الخدمة الوطنية، وعلى الرغم من أن هذا الشرط المرضي أساسي لقبول الإعفاء، إلا أنه يوجد العديد من الشروط التي يجب توافرها في الحالات التي تستوفي للإعفاء من الخدمات العسكرية في الجزائر التي نوضحها خلال مقالنا الإخباري.

حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2024

تتعدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2024، وذلك وفقا لما تنص عليه وزارة الدفاع كما يلي:

من الحالات التي يتم قبول الإعفاء من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم عن الـ 35 عاما

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية وأمراض مزمنة، وذلك نتيجة للإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة.

الأشخاص الذين يعولون أسرًا بمفرده.

الأشخاص الذين يعملون في الخارج وتجاوز عمرهم 28 عاما.

ما هي شروط استحقاق الإعفاء من الخدمة العسكرية بالجزائر؟

تتمثل الشروط التي نصت عليها وزارة الدفاع للإعفاء من الخدمة العسكرية في الآتي:

وثيقة تثبت كفالة الشخص لأسرته.

بطاقة الأحوال المدنية للأسرة.

تقديم طلب خطي من المتقدم.

إرفاق صورة من جدول ضرائب الأب.

تقديم القيد العائلي لأسرة الشخص المتقدم.

تقديم نسخة من شهادة ميلاد الشخص.

وثيقة موثقة تثبت طبيعة عمل الشخص المتقدم.

إرفاق شهادة للحالة المرضية للمتقدم.

تقديم نسخة دفتر على الأسرة للمتزوجين.

إرفاق كشف بقيمة راتب آخر ثلاثة شهور للمتقدم من العمل.

إرفاق وثيقة طلاق الوالدين.

شهادة وفاة الأب إن وجدت.

الوثائق المطلوبة للتجنيد العسكري في دولة الجزائر

يتطلب تقديم بعض من المستندات المطلوبة للاعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2024، ما هذه الوثائق هي: