“هتقعد مع العيال وتفسحهم”.. تعرف على موعد اجازة شم النسيم2024 بعد ضم عيد العمال.. اخبار تفرح قلوب المصريين!!

في اعقاب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، يثير قرب موعد إجازة عيد شم النسيم وتحرير سيناء استفسارات لدى الكثير من الناس حول جداول الإجازات الرسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص في الأيام المقبلة، في هذا التقرير، سوف نستعرض جداول الإجازات الرسمية للـ30 يوما القادمة، ابتداءً من إجازة عيد تحرير سيناء، ومن ثم إجازة عيد العمال وعيد القيامة، وأخيراً إجازة عيد شم النسيم، وذلك من خلال الجمل التالية.

ميعادة أجازة عيد تحرير سيناء في مصر 2024

يعتبر يوم الخميس الواقع في 25 إبريل الحالي إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وهو أول يوم للإجازة بعد انقضاء عيد الفطر، يزداد الاهتمام بمعرفة موعد يوم إجازة شم النسيم، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية رسميًا عن موعد شم النسيم لعام 2024، والذي يصادف بعد 20 يومًا من عودة الموظفين لأداء عملهم بعد إجازة عيد الفطر، وهي إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، وتتميز هذه الفترة بالأجواء الاجتماعية الودية حيث يتجمع أفراد العائلة للتمتع بالتنزه في الحدائق والاستمتاع بجو الربيع.

ميعاد أجازة شم النسيم في مصر

أفصح المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان رسمي عن موعد إجازة شم النسيم لعام 2024، حيث أكد أن يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 سيكون إجازة رسمية بمناسبة يوم الربيع، وهو اليوم الذي يلي احتفال الأقباط بعيد القيامة، يأتي هذا الإعلان بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل يوم إجازة عيد العمال من الأربعاء الأول من شهر مايو إلى الخميس التالي الموافق 2 مايو، مما يعني أن عدد أيام الإجازات بعد إضافة اليومين من العطلة الأسبوعية سيكون 5 أيام متتالية.

ميعاد أجازة شم النسيم بعد ترحيل أجازة عيد العمال