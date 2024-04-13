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“spa.gov.iq/umbrella“ أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي في عموم العراق
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، تبذل الحكومة العراقية جهود كبيرة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين عن طريق تقديم الدعم اللازم للأسر الفقيرة والمحتاجة والتي لا يملك عائلها الدخل الكافي للإنفاق وتلبية احتياجاتهم الأساسية، لذا أطلقت من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية برامج الرعاية الاجتماعية، والتي يتقدم للحصول عليها قطاع كبير من المواطنين وينتظر كلا منهم بفروغ الصبر نزول الأسماء لمعرفة ما إذا كان من ضمن المستحقين أم لا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن اسماء الوجبة الأخيرة، وشروط الاستحقاق.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة
تسبب تأخر ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بشعور المواطنين المستفيدين بالقلق نظرا لاعتمادهم الكبير على هذا الدعم لتحسين أوضاعهم المادية، لذا طمأنت وزارة الشؤون الاجتماعية الجميع وأعلنت عن اقتراب ظهور اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة كما أوضحت أنه يمكن للمواطنين المتقدمين الاطلاع على الأسماء والبحث عن أي اسم من بينهم عبر الانترنت من خلال خدمة الاستعلام الموجودة على منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل، وذلك للتيسير على المواطنين، وفيما يلي خطوات وطريقة الاستعلام :
- الدخول الى موقع وزارة العمل من خلال الضغط على هذا الرابط.
- الانتقال الى خيار اسماء الرعاية الاجتماعية.
- في الخانات المخصصة يقوم المستخدم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- بالأخير يضغط على “استعلام” لتظهر له كافة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية
وضعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالعراق عدة شروط يجب توافرها في المتقدم ليستفيد من دعم الحكومة ويكون ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفيما يلي نستعرض الشروط المطلوبة :
- أن يكون حاملا للجنسية العراقية ومقيم بشكل دائم داخل العراق.
- وأن يتراوح عمره ما بين 18 عاما و 60 عاما.
- أن يكون من ذوي الدخل المحدود وألا يكون لديه مصدر دخل ثابت.
- ألا يكون مستفيد من برامج الدعم الأخرى التي تقدمها الدولة.