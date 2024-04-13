“spa.gov.iq/umbrella“ أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي في عموم العراق

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تسبب تأخر ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بشعور المواطنين المستفيدين بالقلق نظرا لاعتمادهم الكبير على هذا الدعم لتحسين أوضاعهم المادية، لذا طمأنت وزارة الشؤون الاجتماعية الجميع وأعلنت عن اقتراب ظهور اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة كما أوضحت أنه يمكن للمواطنين المتقدمين الاطلاع على الأسماء والبحث عن أي اسم من بينهم عبر الانترنت من خلال خدمة الاستعلام الموجودة على منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل، وذلك للتيسير على المواطنين، وفيما يلي خطوات وطريقة الاستعلام :

الدخول الى موقع وزارة العمل من خلال الضغط على هذا الرابط.

الانتقال الى خيار اسماء الرعاية الاجتماعية.

في الخانات المخصصة يقوم المستخدم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

بالأخير يضغط على “استعلام” لتظهر له كافة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالعراق عدة شروط يجب توافرها في المتقدم ليستفيد من دعم الحكومة ويكون ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفيما يلي نستعرض الشروط المطلوبة :