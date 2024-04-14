مظلتي mazlty.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في جميع محافظات العراق عبر منصة مظلتي

تزايدت معدلات البحث اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وخصوصا بعد تأخر الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الذي ترقبه العديد من أجل مساعدة الأشخاص الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا من أجل تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة بكرامة، ولاشك أن الحكومة العراقية تستهدف الفئات المستحقة مثل الأرامل، والمطلقات، والأسر الفقيرة، وغيرهم من المحتاجين، وسوف نوضح خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، إلى جانب الشروط المطلوبة التي ينبغي استيفاؤها من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حتى الآن، لم يعلن عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي كان من المتوقع ظهورها قبل حلول العيد، ولكن حاليا تقوم الوزارة بجهود مكثفة لمراجعة جميع الطلبات التي تلقتها من المواطنين الذين يسعون للاستفادة من هذا الدعم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القوائم في الأيام القادمة. ويجدر بنا الإشارة إلى أن الوزارة قد حددت شروطًا يجب توافرها للمواطنين الراغبين في الحصول على الدعم، وهذه الشروط تكون على النحو التالي:

أن ينتسب المتقدم إلى الجنسية العراقية.

أن يتراوح عدد الأسرة الخاصة بالمتقدم حوالي 4 أفراد.

أن يبدأ عمر المتقدم من النساء من 15 عاما حتى 55 عاما.

وأما الرجال يكون أعمارهم مابين 18 عاما حتى 60 عاما.

ألا يكون لدى المتقدم أملاك أو عقارات ذات قيمة عالية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

انقر على اختر برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

ادخل بعد ذلك رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

حدد بعد ذلك الوجبة السابعة.

استكمل كافة المعلومات والبيانات الشخصية بشكل صحيح.

اضغط في النهاية على كلمة استعلام

وبعد دقائق معدودة سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمتقدمين مثل موعد استحقاق الرواتب.

الآن لايزال الالاف الاشخاص يتابعون الاخبار الخاصة حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم يتم الاعلان عنها أو يتم تحديد موعد للكشف عنها حتى الآن، وسط توقعات بأن يتم التحديد واعتماد الكشوف وصرف الرواتب قريبا بعد انتهاء الفحص.

حتى الساعات الصباحية من اليوم الاحد 14 ابريل ليس هناك جديد يذكر ومازل الغموض هو عنوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي لم تنشر كشف اسماء الممشولين في الوجبة السابعة ولم تعلن بعد عن موعد الصرف الرسمي للمواطنين المنتظرين.