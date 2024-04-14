بأعلى عائد شهري.. كيفية استثمار مبلغ 100 الف جنية بشهادات الاستثمار.. تعالى اقولك تبقي غني ازاي

يقدم البنكان الحكوميان الأكبر في مصر، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادة استثمارية تتوفر بخيارات عائد يومي وشهري وعند نهاية الفترة، وتتراوح مدتها عامًا كاملًا، يعد هذا الاستثمار خيارا ممتاز للعديد من الأفراد بسبب عائداته الجذابة سواء بسبب ارتفاع العائد أو لمدة الاستثمار القصيرة، تصل نسبة العائد على الشهادة إلى 27% عند استلام الرأسمال في نهاية الفترة، و23.5% سنويا عند صرف العائد شهريا، و23% عند صرفه يومي، وبالتالي، فإنه إذا كان لدى الشخص مبلغ 100 ألف جنيه مصري، فيمكنه الحصول على عائد قدره 27 ألف جنيه مصري في حال اختيار النسبة البالغة 27%.

استثمار مبلغ ال 100 الف جنيه

كيف يمكن استثمار مبلغ قدره 100 ألف جنيه مصري من خلال الاستثمار في شهادة بنكية، يمكن الحصول على عائد شهري يبلغ 1959 جنيه، في حال اختيار شهادة بنسبة فائدة تبلغ 23.5٪، كما يمكن الحصول على مبلغ يبلغ حوالي 64 جنيه يومي عند اختيار العائد.

ما الأفضل شهادات الادخار ذات العائد الثابت أو المرن؟

أعلنت المؤسسات المالية عن سلسلة حديثة من برامج الاستثمار الادخاري، التي تشتمل على شهادات الادخار بعائد يتناقص سنويا، هذا الوضع فتح باب الاستفسارات عن الخيار الأمثل هل هو الاستثمار في شهادات بعائد ثابت على امتداد فترة الادخار أم في تلك المقارنة بعائد يتبدل؟ أسئلة تلقى عليها إجابات من طرف الخبير الاقتصادي،

قال الخبير المصرفي طارق متولي في تصريحات صحفية نُشرت إن إطلاق شهادة ادخارية تتميز بعائد متغير على مدى ثلاث سنوات يشير إلى ميل نسب الفائدة للتقلص بشكل تدريجي في العام الأول، ينال المستثمر ربحاً يصل إلى 22%، ويلي ذلك في العام الثاني عائد بنسبة 18%، وفي العام الثالث عائد بنسبة 16% هذه الأرقام تتناقص، وينوه متولي إلى أنه بعد إجراء الحسابات للعائد الكلي يتجلى أن شهادات الادخار بعائد ثابت تعد خياراً أفضل.