بالتفاصيل.. مواعيد صرف أول راتب بعد إجازة عيد الفطر 2024 بالزيادة الأخيرة

حددت وزارة المالية بجمهورية مصر العربية، مواعيد صرف أول راتب بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024، حيث سبق وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الإجازة ستمتد حتى الأحد الرابع عشر من شهر أبريل 2024، حيث سيكون أول يوم عمل بعد انتهاء الإجازة هو الاثنين الخامس عشر من الشهر الجاري، وفي السطور التالية سنرصد لكم بالتواريخ، مواعيد صرف الرواتب.

مواعيد صرف أول راتب بعد إجازة عيد الفطر

تُعلن وزارة المالية عن جدول صرف رواتب العاملين في الجهات الإدارية بالدولة خلال الفترة من يوم الأحد 21 أبريل إلى يوم 28 من الشهر ذاته، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تيسير العملية المالية وضمان استمرارية تدفق الرواتب للموظفين.

أما بخصوص رواتب شهر مايو، فمن المقرر بدء صرفها من يوم الخميس 23 مايو وحتى الأربعاء 29 مايو. يأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل العملية المالية للموظفين في كافة الجهات الإدارية، وضمان استمرارية التدفقات النقدية اللازمة لصالح الخزانة العامة.

صرف الرواتب بالزيادة الأخيرة

في الشهر الثاني على التوالي، تقوم وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الحكومة، حيث تشمل هذه الرواتب العلاوة التي تم زيادتها بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، دون حد أقصى، يجب التنويه إلى أن هذه العلاوة تعتبر جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وقد تم تطبيقها اعتبارًا من الأول من مارس الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح العاملين بالدولة الذين لا ينطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، دون حد أقصى.