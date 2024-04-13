“دي تبقى كارثة بجد وقف بطاقات التموين” إيقاف البطاقات التموينية دون مقدمات لهذه الفئات

التموين هو طريقة من طرق الدعم المقدمة للمواطنين المصريين ويعتمدون عليها في صرف السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجون إليها بسعر مدعم أقل من الأسعار التي تطرح في الأسواق، ونقوم بصرف هذه السلع بشكل شهري من المنافذ المخصصة لذلك، ونستخدم في صرف هذه السلع البطاقات التموينية فلكل أسرة بطاقة تموينية خاصة بها على حسب عدد أفراد الأسرة، ونتحدث من خلال مقالنا عن تفاصيل خاصة بالبطاقات التموينية وأسباب وقف هذه البطاقات فتابعونا.

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين

يستطيع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين، الدخول عبر بوابة مصر الرقمية، واتباع الخطوات التالية:

– الدخول مباشرة إلى بوابة مصر الرقمية.. اضغط هنــا

– اختيار خدمة التموين.

– اضغط على خيار الاستعلام عن صرف، والتي توضح أخر عملية تموينية وخبز صرفت للبطاقة، مع تحديد إدراج البطاقة على سيستم منظومة الدعم أو حذفها.

فئات سيتم وقف لها البطاقات التموينية

أولا: في حالة امتلاك المواطن أرضا زراعية يتجاوز مساحتها عن 10 أفدنة يتم حذفه من بطاقات التموين.

ثانيا: يحذف من البطاقات التموينية كل مواطن يمتلك سيارة حديثة أو حتى يمتلك أكثر من سيارة موديل قديم.

ثالثا: عند حصول المواطن على راتب كبير من وظيفة حكومية، كما يحذف من البطاقات التموينية المواطن الذي تتخطى فاتورة الكهرباء ألف جنيه.

رابعا: يحذف من بطاقات التموين كل مواطن يستخدم فاتورة هاتف محمول كبيرة وأيضًا إذا كان لديه أبناء ملتحقين بمدارس مرتفعة التكاليف.

خامسا: عدم صرف المواطن المستفيد من البطاقات التموينية عن حصته التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.

سادسا: في حالة تعدي المواطن على أرض زراعية وقام بالبناء عليها، وأيضاً في حال سفر أحد الأفراد المستحقين بالبطاقة ولم يحذف، وأيضاً امتلاك شركة برأس مال كبير.

سابعا: أن يكون المواطن المستفيد ببطاقة التموين من أصحاب الصادرات أو الورادات المرتفعة أو في حالة وفاة أحد المستحقين بالبطاقة ولم يحذف.

ثامنا: يحذف من البطاقات التموينية أصحاب الأعمال الذي يقوم بتسديد قيمة مضافة مرتفعة.

– اضغط على خيار الاستعلام عن صرف، والتي توضح أخر عملية تموينية وخبز صرفت للبطاقة، مع تحديد إدراج البطاقة على سيستم منظومة الدعم أو حذفها.