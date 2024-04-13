خبر يسعد كل القلوب.. موعد صرف مرتبات شهر ابريل بالزيادة الجديدة.. يابختك ياعم هتقبض بالزيادة !!

أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024 مع الزيادة الجديدة، وذلك ردًا على التكهنات التي تم تداولها من قبل بعض المواطنين حول إمكانية صرف المرتبات قبيل عيد الفطر المبارك، وأكدت الوزارة أنه من المقرر صرف مرتبات شهر أبريل في الأيام التالية، الأحد والاثنين والثلاثاء، الموافقة لـ 21 و 22 و 23 إبريل 2024،وأشارت الوزارة إلى أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي بيان رسمي يشير إلى تقديم موعد صرف المرتبات قبيل عيد الفطر المبارك.

صرف مرتبات شهر ابريل

وفقًا لإفادة الجهات المختصة، ينتظر صرف مرتبات شهر إبريل 2024 بدءًا من يوم 21 القادم، من قبل عدة جهات حكومية من بينها وزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مديريات الطرق والنقل، ومجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتموين والتجارة الداخلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتوجيهات مرتبات شهر ابريل

موعد صرف المرتبات

سوف تتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024 في يوم 22 من هذا الشهر، وستكون موجهة إلى عدة جهات حكومية، بما في ذلك وزارة التعليم العالي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة العدل، والكهرباء والطاقة، والتخطيط، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.