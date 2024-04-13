رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 والشروط والمستندات المطلوبة عبر موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية

تصدر رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الراهنة وخاصة بعد أن أعلنت الحكومة العراقية عن إمكانية تسهيل الخدمات للمواطنين من خلال توفير رابط إلكتروني يتيح لهم حجز البطاقة بسهولة دون الحاجة للانتقال إلى المراكز الرسمية، وتم الإعلان عن هذا الإجراء من أجل تجنب التكدس والزحام، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين، وسوف نفصل الحديث عبر السطور القادمة كيفية حجز البطاقة الوطنية للعام الحالي.

رابط حجز البطاقة الوطنية 2024

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 يمكن المواطنين بحجز بطاقة الهوية الوطنية بكل سهولة. وللقيام بالحجز ينبغي على المواطنين اتباع بعض الخطوات المحددة:

الولوج إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

أدخل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم مثل

الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، الحالة الاجتماعية، المؤهل الدراسي، وعنوان السكن.

وافق على كافة الشروط والأحكام المقدمة.

حدد بعد ذلك موعد لزيارة مكتب الأحوال المدنية لتقديم الأوراق المطلوبة.

التزم بعد ذلك بالوقت المحدد للموعد المحدد، وإلا سيتم تحديد موعد جديد.

وهذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على بطاقة الهوية الوطنية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين في العراق.

شروط حجز البطاقة الوطنية 2024

ويتسنى لكافة المواطنين العراقيين الحصول على البطاقة الوطنية بشكل إلكتروني من خلال رابط حجز البطاقة الوطنية 2024، ولكن ينبغي توافر عددا من الشروط والمعايير، وتكون على النحو التالي:

ينبغي أن يؤكد الحجز قبل موعد المواعيد بثلاثة أيام على الأقل.

أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية ويقيم بشكل دائم في العراق.

ينبغي أيضا بتسديد رسوم الحجز المقدرة بقيمة 5000 دينار عراقي.

التحقق من دقة كتابة جميع البيانات المطلوبة.

أن يحدد المتقدم موقفه النهائي من التجنيد، سواء بطلب تأجيل أو الحصول على إعفاء رسمي أو إكمال الخدمة العسكرية.

تقديم جميع البيانات والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى ملء استمارة التقديم يدوياً عند زيارة المديرية.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان تنظيم وسلاسة عملية حجز بطاقة الهوية الوطنية الموحدة للمواطنين في العراق.