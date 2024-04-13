“لمشاهدة أروع الأفلام الكرتونية الترفيهية” ثبتي الآن تردد قناة توم وجيري على جهازك بأعلى جودة على عرب سات ونايل سات

تردد قناة توم وجيري من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، وتعتبر من أفضل القنوات التي يبحث عنها الآباء والأمهات، لأنها تعرض أفضل محتوى ترفيهيا وتعليميا للأطفال، حيث إن هذا المحتوى يساعد كثيرا في تنمية المهارات والقدرات العقلية لدى الأطفال، لذلك ترتفع معدلات البحث من قبل العديد عن تردد القناة الذي نوضحه خلال السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

الجدير بالذكر أن كافة الأطفال يعشقون القنوات الكرتونية التي تبث الأفلام الكرتونية وأغاني الأطفال، لذلك يبحث العديد عن تردد قناة توم وجيري، التي تساعد الأطفال بصورة كبيرة على تحسين سلوكهم بأسلوب مبسط ومرح ومحبب لقلوب الأطفال، بالإضافة إلى أن هذه القنوات تضيف البهجة والسعادة على وجوههم، ويعتبر تردد القناة على النايل سات على النحو التالي:

تردد القناة على النايل سات: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

تعتبر قناة توم وجيري من القنوات المسلية والممتعة للأطفال، حيث من الممكن يقودون أطول الأوقات على القناة لمشاهدة أبرز الأفلام الكرتونية فيلم توم وجيري، بالإضافة إلى أن القناة تقدم العديد من الأفلام الكرتونية المضحكة، لذلك يرغب العديد من الأطفال من مشاهدة القناة، التي يتمثل ترددها على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:

تردد القناة: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جوده القناة: SD.

طريقه استقبال تردد قناة توم وجيري

نتيجة لأهمية قناة توم وجيري لدى العديد من الأطفال، نوضح خلال مقارنة الإخباري خطوات استقبال تردد القناة كما يلي: